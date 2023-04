Visszatértek Magyarországra a halálos kórt terjesztő kullancsok

Az Afrikában elterjedt Hyalomma rufipes kullancsfaj összesen tíz példányát azonosították a Balaton környékén. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportjának tagjai a veszélyes parazitákat a foltos nádiposzáta és az idei év madarának választott barkóscinege egyedein találták meg még nem kifejlett állapotukban.

Fotó: Pixabay

A Hyalomma rufipes azért érdemel fokozott figyelmet, mert számos veszélyes kórokozót képes terjeszteni, egyebek között a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is, amelyre az Egészségügyi Világszervezet globális veszélyt jelentő betegségként hívta fel a figyelmet 2018-ban. A sokszor halállal végződő kór elterjedése összefüggésbe hozható az éghajlatváltozással és a globalizációval is: a növekvő nemzetközi kereskedelem és utazások révén egyre könnyebben jut el olyan területekre, ahol korábban nem kellett tartani tőle. A betegség általában a fertőzött kullancsok csípésével, fertőzött vérrel vagy testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed.

A hazai kutatók pedig most arra mutattak rá, hogy a Balaton nyugati térségében felfedezett populáció, amelynek alapító példányait korábban délről érkező vonuló madarak hozhatták be, hazánkban is képes szaporodni.

A költési periódusban élősködtek a madarakon, így azok nem hozhatták távoli országból, különösen nem Afrikából

- fejtette ki Keve Gergő és Hornok Sándor a likeBalatonnak.

Bár nem biztos, hogy Magyarországon át is tudnak telelni, az enyhe tél ennek kedvez, és szakirodalmi adatok szerint ez a kullancsfaj évente akár 120 fagyos napot is eltűr.