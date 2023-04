Szomorú hírt kaptunk: 87 évesen elhunyt a legendás zenész

Tragikus hír rendítette meg a zene világát. Életánek 87. életévében ugyanis elhunyt Edward "Kidd" Jordan, aki a szaxofon isteneként vonult be a történelembe. A zenész oktatott is, a New Orelens-i jazz legendája volt, és olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Ray Charles, Aetha Franklin és Stevie Wonder.

Több mint 50 éves karrierje során sikereket halmozott sikerekre. 20 évesen költözött New Orleansba, ahol később létrehozta a The Improvisation Arts Quintetet, amely a modern jazz ikonja lett. Egész életében a művészetért és a zenéért dolgozott, szívvel-lélekkel vetette bele magát az alkotásba. Később a New Orleans-i egyetem zeneprofesszora lett, valamint az egyetem jazztudományi programjának elnöke.

A legenda hat gyermeket hagyott hátra, valamint gyászoló feleségét, Edvidge Chatterst. A Jazz Journalist Association 2013-ban a jazz hősévé nevezte ki, így temetése nagyszabású és emlékezetes lesz, ez azonban még szervezés alatt áll.