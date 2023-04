Cooky kedvese őszintén vallott komoly betegségéről

Cooky gyermekeinek édesanyja sokáig pánikbetegséggel küzdött, amely az egész családot megviselte. A táncosnő most őszintén beszélt a megpróbáltatásiról.

Cooky és családja Fotó: TV2

A műsorvezető kedvesének, Szécsi Debórának Instagram-oldalán mindig található egy cuki, vagy épp megható bejegyzés családjáról, így már megszokhattuk, hogy a fiatal anyuka legtöbbször a boldog pillanatokat osztja meg a követőivel. Most azonban kivételt tett és komolyabb vizekre evezett: komoly betegségéről mesélt. A csinos táncosnő tavaly már röviden beszélt az állapotáról, most korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében kicsit bővebben is megszólalt:

Tavaly júniusban kezdődött, és nagyon sokáig, majdnem decemberig olyan hullámvasúton voltam, hogy én még ilyet nem éltem meg. Nagyon megviselt engem is, a családot is, úgyhogy nehéz időszak volt...

– mesélte Debóra.