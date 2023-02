Igazi csapatmunka volt: Átalakították Cookyék a gyerekszobát

Cooky és szerelme, Szécsi Debóra még 2017-ben vállalták fel szerelmüket, bár még az esküvő várat magára, így is boldog családként élnek két gyermekükkel, Kevinnel és Nátánnal. Most, hogy a fiúk nagyobbak, a rádiós hatalmas átalakításba kezdett, aminek a kezdetét és az eredményét videóban mutattak meg.

A szoba átalakítására persze szakembert hívtak, de a család is kivette a részét a munkákból. Cooky és a gyerekek minden bútort, játékot kipakoltak, takarítottak, hogy a munkások dolgozni tudjanak.

A rádiós és családja igazi csapatként ugrott bele a közös feladat teljesítésébe.

Az eredmény káprázatos lett, így egy külön kuckójuk, bunkerük lett a fiúknak. Egy második videóban már az is látszik, hogy egy hatalmas csúszda is van a házikókhoz. Így igazi gyerekparadicsom lett a gyerekszobából.

Cooky és szerelme legutóbb a Dancing with the Stars 2. évadában még együtt is szerepeltek. Profi táncosként nem volt kihívás együtt táncolnia szerelmével. Debóra ekkor mesélt egyik rajongójának válaszolva arról, hogy éri-e negatív visszajelzés párja életkora miatt.

– Természetesen igen! Sőt, a mai napig vannak olyan emberek, akik még mindig bántanak! Talán ezért sem nyílok meg itt annyira, mert nem szeretnék nagyobb támadható felületet adni ezeknek a kedves, általában arctalan, névtelen embereknek! Mivel ez egy olyan dolog, amin nem tudunk változtatni, mindig egy támadható felület lesz! Viszont én már ezen csak nevetni tudok, főleg akkor, amikor az egykorú celebek szétmennek, majd eltelik pár nap, már mással vannak, az természetesen nem baj!

Ameddig valaki rólunk rosszat beszél és ezzel van elfoglalva, én addig is nevelem a gyermekeimet egészségben, boldogságban. A többi nem számít

– fejtette ki véleményét a fiatal anyuka.