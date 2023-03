Terhes vagy sem? Legújabb fotója lebuktatta Vajna Tímeát

Vajna Tímea nem titkolja, minden vágya, hogy anya legyen. 2022 év végén az volt a pletyka, hogy elvetélt, Vajna Tímea azonban ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott. A modellnek endometriózisa miatt nem egyszerű a teherbeesés, ezért lombikprogramban vesz részt. Nemrég pedig olyan képet tett közzé, amelyből kiderült, hogy bababoltból rendelt valamit - hogy mit, azt nem lehet tudni, de egy angyalt is kapott mellé meglepetésként.

Nőnapon azt írta az oldalán: "A női test mindent elvisel... sok hormonkezelést is... hogy életet adjon egy gyereknek." A sajtó azóta is csak találgat, de legújabb képe alapján valószínűleg még nem terhes: valószínűleg nem is mutogatná így magát, ha már kisbabát várna.