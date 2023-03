Százmilliós hagyaték: halála után is jótékonykodik Tahi Tóth László

Tahi Tóth László özvegye szeretett volna még életében megnyugtató módon gondoskodni férje vagyont érő hagyatékáról. De a gyásza erősebb volt, egészen tavaly tavaszig nem bírt az örökséggel foglalkozni. Mire viszont lelkileg jobban lett, a teste megbetegedett és férje halálának ötödik évfordulóján ő is elhunyt. A kérdés már csak az, mi lesz a színészlegenda és felesége hagyatékával, amiben ingatlanok, antik berendezési tárgyak, verseny zongora, festmények és felbecsülhetetlen értékű relikviák is vannak?

Tahi Tóth László sírjába helyezték végső nyugalomba Kárászy Szilviát, de hogy mi lesz hagyatékukkal, nem tudni Fotó: Nagy Zoltán / Bors



Eltemették Kárászy Szilviát

Hétfőn férje mellé helyezték örök nyugalomba a zongoraművésznőt. A színészóriás és felesége, Kárászy Szilvia szerelme legendás volt színházi berkekben. Rengeteget beszélgettek, még Tahi Tóth László utolsó napjaiban is egymás kezét fogva sugdolóztak. Az özvegy fájdalma örök szerelme elvesztése után csillapíthatatlan volt, sokáig ezért nem is tudott férje százmilliós hagyatékával foglalkozni.

Laci nem szeretett a halálról, az elmúlásról beszélni, de azt tudom, hogy engem a jövőben biztonságban akart tudni, minden szempontból

– mesélte pár hónappal a legendás színász halála után az özvegy. – Sajnos akire bízott, akire itt hagyott, az visszaélt minden bizalmunkkal és jóindulatunkkal.

Hogy kire gondolt az özvegy, nem derült ki azóta sem. Az biztos, hogy bármennyire szeretett volna gondoskodni férje hagyatékáról, a fájdalma legyőzte. S mire lelkileg rendbe jött és nekikezdett volna az értékes örökség rendezésének, megbetegedett és napra pontosan a színész halálának ötödik évfordulóján elhunyt, nem írt végrendeletet.

Tárgyaláson dől el Tahi Tóth László százmilliós hagyatékának sorsa

Az egyik családtag a Ripostnak elárulta, a hagyatéki eljárás után tud majd hivatalosat mondani. A legendás színésznek hat testvére volt, egyikük fiatalon elhunyt. Kárászy Szilviának pedig négy unokatestvére a hivatalos örököse.

– Itt nem csak ingatlanokról, az antik bútorokról van szó – mondta a lapnak a családtag. – Laci édesapja híres festő volt, maradtak képei a lakásban, de számtalan, felbecsülhetetlen értékű relikvia is van, meg Laci díjai. De Szilvivel mindketten szenvedélyes műkincsgyűjtők voltak, az képtelenség most megmondani, hogy otthonukban, meg a garázsban és pincében milyen értékek vannak. Az biztos, hogy több dolgot szeretett volna Szilvi felajánlani a Bajor Gizi Múzeumnak, meg a Laci által alapított Magyar Sherlock Holmes Rajongói Klubnak is és abban is biztos vagyok, hogy jótékony célra is lesz felajánlás. Meg Szilvi szeretett volna egy kiállítást rendezni férje tárgyaiból, köztük Laci festményeiből a tisztelőinek. De biztosat majd csak a hagyatéki eljárás lezártával tudok mondani!