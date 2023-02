Szívszorító, mi volt Kárászy Szilvia legutolsó kívánsága a halála előtt

Tahi Tóth László 2018. február 22-én, budai otthonában, szerelme, Kárászy Szilvia karjaiban hunyta le örökre a szemét. Legendás volt a zongoraművésznő és a Kossuth-díjas színészóriás szerelme, pedig nem sok jövőt jósoltak a kapcsolatuknak a köztük lévő korkülönbség miatt. Ők azonban mindenkire rácáfoltak: 25 gyönyörű, boldog évet töltöttek együtt, csak a halál választotta őket szét.

– Én fogtam a kezed, az utolsó mosolyod és lélekvételed az enyém. Megöleltem, simogattam a holt testedet, az otthonunkban. Felfoghatatlan szűrrealitás – búcsúzott szerelmétől a temetésen Kárászy Szilvia. – Ha most kéne újrakezdenünk, mint már oly sokszor a huszonöt év alatt, újra és újra beléd szeretnék. Ha eljön az én időm, akkor én is itt nyugszom majd melletted. Nem félek semmitől Rájöttem, hogy nagyon bátor vagyok. Messziről jöttem, most itt vagyok. És egyszer ugyanilyen messzire kell majd távoznom. (...) Végtelenbe ölelő szeretettel búcsúzom tőled, Lacuskám, de még találkozunk…

Férje mellé temetik

Tahi Tóth László halálának ötödik évfordulóján hunyt el Kárászy Szilvia. A színészóriás családja az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot az özveggyel: közösen gyászoltak, igyekeztek egymásban tartani a lelket.

Nagyon nehezen birkózott a gyásszal Szilvi, és éppen akkor, amikor végre már magával is tudott foglalkozni, kiderült, hogy hasnyálmirigy-daganata van

– árulta el az egyik családtag a Ripostnak. – Felajánlottuk neki a segítségünket, szerettük volna mindenben támogatni, de nem akarta. Ahogy a gyászában, úgy a betegségében is egyedül akart lenni. Vasárnap még váltottunk néhány üzenetet, az utolsó időszakban már csak így kommunikáltunk. Nem tudtunk neki segíteni, nem akart meggyógyulni…

Döbbenetes, hogy ugyanúgy február 22-én hunyták le örökre a szemüket, és ugyanúgy daganatos betegségben. Az volt az utolsó kérése, hogy Laci sírjába temessék.

Férje után ment

A klinikai szakpszichológus szerint akik közt ilyen nagy a szerelem, nem ritka, hogy egymás után mennek, mert ott újra egyesülnek.

– Minél erősebb kötelék van két ember közt, annál nehezebb a végleges elszakadás – magyarázta a Ripostnak Dr. Makai Gábor. – Aki itt maradt, úgy érzi elveszített egy darabot önmagából, mintha már nem lenne egész, nincs értelme az életének, nem akar tovább élni. Az erős kötődés nehezíti a gyászfolyamatot, könnyen kialakul a depresszió, tudat alatt vágyakozott utána, hogy újra találkozhassanak. Nem véletlen az sem, hogy ugyanazon a napon hunyt el, mint örök szerelme.

Nehezen viselte a gyászt

Férje halál után hiába akartak a barátok, a családtagok segíteni Kárászy Szilvián, a gyász maga alá gyűrte az özvegyet. Hosszú hetekig minden éjjel vele álmodott, beszélt hozzá otthon, érezte a jelenlétét. Végül Nepálban keresett megnyugvást, mindhiába.

– Elképesztően erős kötelék volt köztük, két test egy lélek voltak – jellemezte a párt Lukács Sándor, Tahi Tóth László egyik legjobb barátja. – Bár megdöbbentem Szilvia halálhírén, de valahol mégsem, utána akart menni. Örök szerelem volt az övék, ami most a halálon túl folytatódik.