Van remény Reviczky Gábor számára: íme a hírességek, akik leküzdötték a rákbetegséget

Néhány napja került napvilágra a megrázó hír: a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt, Reviczky Gábort prosztatarákkal diagnosztizálták. A 73 éves színésznél decemberben jelentkeztek a gyanús tünetek. Mint mondja, azóta már egy műtéten is átesett, s bár a betegség agresszív fajtája támadta meg, úgy fest, nincsenek áttétek a szervezetében, ami bizakodásra ad okot. Még várja a legutóbbi vizsgálata eredményeit, melyből kiderül, milyen kezelésekre lesz szüksége a következőkben. Azt viszont már most leszögezte, hogy a kemoterápiás kezelést nem vállalná, mert az az egész testére káros hatással lenne.

A kemoterápiát nem vállalná Reviczky Gábor Fotó: Pesti Tamás

A Bors összegyűjtött néhány hírességet, akiket, Reviczky Gáborhoz hasonlóan rákkal diagnosztizáltak, s legyőzték a kórt.

Bangó Margit többször is legyőzte a betegséget

A cigány dalok királynőjénél tíz évvel ezelőtt diagnosztizáltak mellrákot. Akkor megműtötték és megfelelő kezelést kapott, így sokáig tünetmentes volt, ám tavaly nyáron a kíméletlen betegség kiújult. Újabb operáción esett át, decemberben pedig így nyilatkozott lapunknak:

– Azt üzenem annak, aki beteg, hogy legyen hite! Isten az orvosok orvosa. Hogyha azt mondja egy doktor vagy kettő, hogy nem tud meggyógyulni, az nem igaz. Az élő bizonyíték erre én vagyok. Másodszor győztem le a rákot, itt vagyok, teszem a dolgomat – szögezte le az énekesnő, aki azóta újra megerősödött, év végén pedig a Csináljuk a fesztivált! műsorában brillírozott.

Bangó Margit a Csináljuk a fesztivált! színpadán, immár egészségesen Fotó: Cseke Csilla / MTVA

Robert De Niro sokáig titkolta

A kétszeres Oscar-díjas színészt 2003-ban diagnosztizálták prosztatarákkal, ám a nagyközönség csak évekkel később szerzett erről tudomást. Akkor csak a közeli ismerőseinek, családjának árulta el, s még a forgatásokat sem hagyta abba, a kezelések ideje alatt is aktívan dolgozott. Később úgy döntött, férfi társai érdekében felfedi állapotát, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.

Zalatnay Saroltánál időben észrevették a bajt

Az ország Cinijénél húsz évvel ezelőtt petefészekrákot diagnosztizáltak. Szerencsére még időben kiszúrták a bajt, így egy műtét és a kemoterápiás kezelés után teljesen felépült az énekesnő.

Cini is legyőzte a gyilkos kórt Fotó: @csanyipisti

Zoltán Erika végig hitt a gyógyulásban

Mindössze 31 éves volt, mikor méhnyakrákkal diagnosztizálták. Az énekesnő sokáig titkolta a betegségét a közvélemény elől, de csakúgy mint számos sorstársa, végül úgy érezte, fontos felhívnia a saját példáján keresztül is a figyelmet a szűrővizsgálatok nélkülözhetetlenségére. Később elárulta, a betegsége ideje alatt egyszer sem adta fel a reményt, végig hitt a gyógyulásában, ami be is következett.

Zoltán Erika hite végig erős maradt Fotó: Lang Róbert

Ben Stiller a temetését tervezte

A humoros színész is azok közé tartozott, akik sokáig nem mertek nyilvánosság elé állni betegségükkel. 2016-ban vallotta be, hogy két évvel korábban őt is megtámadta a gyilkos kór. Bár végül orvosai és a kezelések segítségével legyőzte a rákot, nem volt végig derűlátó, sőt, később elárulta, már a saját temetését tervezte az akkor 49 éves színész.