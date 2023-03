Rákóczi Ferit még mindig kísérti Görög Zita trollkodása

Március 6-án folytatódik Magyarország közkedvelt kulináris krimije, a Troll a konyhában. Ezúttal hat héten keresztül hat-hat celeb áll a konyhapult mögé, hogy bemutassák, mennyire értenek a főzéshez, a nyomozáshoz és a trollkodásához! A versenyzők között ugyanis minden nap megbújik egy troll, aki észrevétlenül dolgozik azon, hogy szabotálja a döntő bíró, Wossala Rozina elé kerülő ételeket.

Wossala Rozinára kellemetlen meglepetések várhatnak kóstolásnál Fotó: Bánkuti Sándor / Bors

A műsor újdonságokat is tartogat: Feri mindent megtesz majd, hogy összekuszálja a szálakat! A nyomozás menete változik, hiszen már az első főzés után lesz gyanúsítás, pénteken pedig duplázódik a nyeremény, amit vagy a troll, vagy a konyhatündérek zsebelhetnek be.

Feri jól szórakozik a trollok csibészkedésén, ám van, ami neki is sok Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

A műsor forgatása alatt a Bors betekinthetett a színfalak mögé!

A konyhaként funkcionáló stúdióban 27 kamera veszi a sztárok ténykedését, szó szerint még a plafonon is kamera lóg! De hasonlóan a beköltözős realitykhez, ablaknak álcázott felület mögött is kamerákkal próbálják elcsípni az ügyeletes troll csibészkedését.

A korábbi részek sok izgalmas pillanatot okoztak Rozinának és Ferinek: a finom ételek mellett volt részük néhány bizarr falat megkóstolásában is. Mindketten élénken emlékeznek arra az esetre, mikor Görög Zita a fülében csempészett be kutyakaját, amit aztán elrejtett egy fogásban. De találkoztak félig megrágott rágóval és hajcsomóval is. Ebből okulva, ebben az évadban nem engedik külső tárgy, étel behozatalát. Gasztronómiai jellegű huncutkodásokra számít inkább a két házigazda, aki így nyilatkozott a kezdődő műsorról: