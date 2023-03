Papp Szabi Tóth Andiról: „El kell ismerni, hogy gyönyörű nő, akit élvezet nézni"

Tovább dübörgött az ország házibulija, vasárnap este újra szórakoztatták a nézőket a Sztárban Sztár versenyzői. De nem csak a látványos produkciók vonzották a tekintetet, hanem a zsűripult mögött helyet foglaló Tóth Andi is! A fiatal tehetség ezúttal is vagány, szexi, sokat mutató ruhakölteményben jelent meg, Kiss Márk stylist jóvoltából.

Tóth Andi ismét vadító szerelésben mutatkozott a Sztárban Sztár műsorában (Fotó: TV2)

Nincs könnyű helyzetben a mellette helyet foglaló Papp Szabi! A Bors felkereste az ítészkedő énekest, hogy megtudjuk: meg tudja-e állni, hogy a csinos énekesnőt stírölje az adás alatt?

– Nehéz megállni! – kezdett bele Szabi, a tőle megszokott humorral.

Papp Szabi örül, hogy Tóth Andi a „padtársa" (Fotó: TV2)

– Istenbizony nem úgy ülök mellette, hogy micsoda csaj! De el kell ismerni, hogy gyönyörű nő, akit élvezet nézni. Talán ez a nőket kicsit bosszantja is, a férfiak meg örülnek – fejtegette nevetve.

– Szerintem ez teljesen belefér: ez egy showműsor, ahol kell a figyelemfelkeltés, egy kis polgárpukkasztás, egy kis szexualitás. Ez ma a divat, és Andi nagyon jól tudja viselni ezeket a darabokat – szögezte le Szabi, aki kihangsúlyozta: nagyon örül a zsűri összetételének:

– Korábbról már ismertük egymást mindannyian, nagyon örültünk, mikor kiderült, hogy így öten zsűrizünk: egymás nyakába ugrottunk örömünkben!

A Sztárban Sztár zsűrije nagyon elégedett ezzel az összeállítással (Fotó: TV2)

Szabi hozzátette, a vasárnapi adásban már kissé bekeményítettek, s úgy érzi, igazságos eredmény született.

– Még mindig nem tértem magamhoz Tarján Zsófi históriája miatt. Múlt héten úgy esett ki, hogy maximális pontszámot kapott tőlünk. Frankón sokat forgolódtam utána, fel is hívtam őt. Az esetéből okulva muszáj volt szigorítanunk, és ez a műsornak is jót tett. A versenyzők is nagyon komolyan veszik a feladatot, egyre feszesebb a tempó – fogalmazott az énekes.

Lapunknak feltűnt, hogy az ügyeletes humorfelelős Szabi – aki sokszor nyíltan beszélt beszédhibájáról – a vasárnap esti adásban alig dadogott. Rákérdeztünk arra is, hogy jól vettük-e ezt észre:

– Ez elmeállapot kérdése – felelte nevetve. – Biztosan összeszedettebb voltam. Egyébként tényleg észrevettem magamon, hogy mostanában kevesebbszer fordul elő. Talán most nagyon kerek körülöttem minden. De ez sosem gátolt, sosem dolgoztam rajta különösebben. Azért is ülök ott a zsűriben, hogy pofázzak, és megnehezítsem, hogy a többiek szóhoz jussanak! – tette hozzá nevetve.