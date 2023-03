Kiderült, miért van egyre kevesebb ruha Tóth Andin – videó

Tóth Andi és a ruhatervezője eddig nem sokat bíztak a képzeletre, már ami az énekesnő idomait illeti, hiszen már három egymást követő vasárnap is arról szóltak a hírek, ezzel volt tele a sajtó, hogy visszaidézzük kicsit a Sztárban Sztár harmadik adásának kiesőjét is. A Tankcsapda örökbecsű sora ugyanis finoman illeszkedik abba a képbe, amit Andi mutat a műsorban. Nem is véletlen, hogy még másnap is téma az énekesnő élő adásban viselt szettje.

Andi szerkói egyre vadabbak. Balra az első, középen a második hét szettje, jobbra pedig a legutóbbi Fotó: Máté Krisztián

Persze Andi nem tud úgy megjelenni, hogy az mindenki tetszését elnyerje. Bármit tesz, vagy nem tesz, bármit vesz fel, vagy le, mindig akadnak kommentelők, akik belekötnek. Nincs ez máskép a merész, sőt egyre merészebb Sztárban Sztáros szettjei kapcsán sem: Kiss Márk divattervező adásról-adásra egyre merészebb és egyre kevesebbet takaró ruhakölteményeket álmodik meg neki. Az első adásban sem sokat takart a dögös "motoros" szerkó, de ezt tudták fokozni egy héttel később, amikor az énekesnő egy olyan zöld ruhacsodában jelent meg, amihez felül nem "pazaroltak" túl sok anyagot. Ezen a ponton aztán a tízmillió divatszakértő országa lettünk, és fű, fa, virág elmondta a véleményét. A harmadik adás előtt a divattervező is megszólalt, és be is igért egy "letisztultabb, sportosabb" vonalat. Nos, nem biztos, hogy jól értjük a két szó jelentését, bár tény, ha a letisztultságot a semmi szinonimájaként tekintjük, akkor meg is vagyunk.

Direkt bújuk Tóth Andi egyre szexibb ruhákba?

De vajon ezek a ruhák mennyire tükrözik Tóth Andi választásait, és döntéseit és mennyire a tervezőét? Erre a kérdésre az énekesnő párja és zsűritársa adta meg a választ a Tények Plusz kamerái előtt.

– Igazából mi nagyon bízunk Márkban. Úgy tudom, hogy Andival azért szoktak diskurálni előtte, hogy mizu, de én még erre sem veszem a fáradságot.

Kicsit sok látszik néha Andiból, de belefér...

– mondta a VALMAR énekese, akinek szávaiból kiderül, hogy Andi esetében egyfajta konszenzus dönt arról, hogy mit is visel az élő show-k alatt.

Ezt gondolják a nézők

Nos, kár lenne tagadni, hogy rengetegen vannak, akik lenyűgözve figyelik az énekesnő ruhakölteményeit, de bőven akadnak olyanok is, akik szerint mostanra már átléptek egy határt.

"Mi ez? Vetkőző show?"

"Nekem ez a mellvillantás nagyon nem tetszik! Mindig ilyen ruhákat vesz fel, ami feltűnő!"

Szerintem ez a magamutogatás semmire nem jó...

"Nem lesz jó vége! Ezt fiatal gyerekek is nézik. Mire jó ez Andi ?" – olvasható a kommentszekcióban. De nyilván nem pasiktól idéztünk...