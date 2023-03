Kiderült, mikor lesz Vasvári Vivien esküvője

Korábban már mi is írtunk róla, hogy ismét bekötik a népszerű modell-üzletasszony fejét, hiszen kedvese, Zsigmond egy óriási gyémántgyűrűvel megkérte a kezét.

A népszerű inflienszer elárulta, mikor lesz a nagy nap Fotó: Facebook/Vasvári Vivien

Vasvári Vivien pedig örömmel mondott igent, azóta is a nagy napot tervezi, amelyről eddig csak apróbb részleteket osztott meg az Instagram-oldalán, most viszont végre azt is elárulta, hogy mikor kerül sor a nagy napra. Az influenszer ugyan nem verte nagy dobra, azonban szemfüles követői kiszúrták, hogy a kétgyermekes édesanya maga osztotta meg a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, hogy mikor megy hozzá Zsigmondhoz.

Jövő héten!

– írta Vivien sztorijában, melyre özönlöttek a kérdések, és arra válaszolt is, hogy változik-e a neve a ceremónia után.

Igen, változni fog. Már csak pár napig vagyok Vasvári

– válaszolta az influenszer, aki azt is megígérte, hogy a nagy napról fotókat, illetve videókat is megoszt majd a követőivel.