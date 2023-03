Két hétig nem látja a családját Ördög Nóra: "Folyamatosan körülöttük jár az eszem"

Ördög Nóri neve gyakorlatilag már összefonódott a TV2 Ázsia Expressz szuperprodukciójával, hiszen negyedik alkalommal lesz a kaland-reality háziasszonya. A műsorvezető a Ripostnak Mexikóból adott interjút, melyben elárulta, boldogan vágott bele a munkába, és bár most két hétig nem látja férjét és gyermekeit, de hamarosan ők is csatlakoznak hozzá.

– Maximum ennyi időt bír el a mi kis családi egyensúlyunk, de ennél hosszabbra nem is szeretném nyújtani.

Megvan már a rutinunk, tavaly még izgultam, miképp fogjuk kezelni a külön töltött időt, de megnyugtatott az a tudat, hogy a gyerekek az apukájukkal jó kezekben voltak.

Nem éltem meg rosszul, és tudtam saját magamra koncentrálni. Rendkívül húzós egy-egy forgatási etap, mégis eggyel pihentetőbb volt egyedül lenni, mint amikor ők is itt vannak. Olyankor folyamatosan körülöttük jár az eszem, mi lehet velük. Miközben egy idő után kínzó lenne a gyerekeim hiánya. Nem is vállalnám úgy, hogy az egész kint töltött időt nélkülük töltsem. Most is az előnyét próbálom előtérbe helyezni, talán a különböző elmaradt munkaügyekkel utolérem magam – mondta a lapnak a csinos édesanya, majd hozzátette, a forgatás igen feszített munkatempója ellenére sem maradnak közös programok nélkül, mert négy-öt naponta kapnak pihenőnapot, amit igyekeznek tartalmasan együtt tölteni.

Nóri és férje a mexikói indulás előtt Finnországban forgatott Fotó: Ördög Nóri / Facebook

A hétköznapokban is van segítsége

A műsorvezető mindaddig, amíg családja nem csatlakozik hozzá, teljesen nyugalom tud dolgozni, mert gyermeke ezen idő alatt is a legjobb kezekben vannak.

Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy a férjem is a gyerekekkel jön utánam, nem szerettem volna, ha két hétre egyikünk sem lenne velük.

A nagyszülői segítség mellett kiépítettünk magunknak egy kis szociális hálót a Nánási Fotóstúdión belül, amire a második otthonunkként tekintünk. Iskola után gyakran ott szokott összegyűlni a család, és míg a férjem befejezi a munkát, a kolléganője, Gizuska tud rájuk figyelni. Most, míg nem vagyok otthon, ő segít be Palkónak, hogy minden jól menjen – mondta mosolyogva.

Két hétnél többet még sosem töltöttek külön gyermekeivel Fotó: TV2

A komoly munka ellenére kalandnak éli meg a több hetes forgatást

Nórihoz nagyon közel áll hozzá a műsor, mindig megdobban a szíve, amikor megtudja, hogy ismét szervezés alatt áll az Ázsia Expressz. Ezúttal sem volt másképp.

Sok szempontból az egyik legizgalmasabb vállalkozása a műsorvezetői életemnek, egy óriási kaland.

Fantasztikus helyekre jutok el, és izgalmas kihívás elé állít bennünket a családi életünk összeszervezésében is. Szerencsére nagyon szeret mindenki utazni, és hálás vagyok a TV2-nek, amiért meg tudtuk most is úgy szervezni, hogy nem kell sok időt külön töltenem a szeretteimtől.

Ha nem tudnánk valamilyen módon megoldani, valószínűleg nem én lennék az Ázsia Expressz háziasszonya.

Ez egy kemény erőpróba mindannyiunknak, de amikor a nap végén együtt tudunk lenni, az mindennél többet jelent – mesélte.