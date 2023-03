Kulisszatitkokat mutatott Ördög Nóra az Ázsia Expressz színfalai mögül

Hamarosan indul az Ázsia Expressz legújabb évada, ami idén már nem is a keleti kontinensen fog játszódni. Ebben az évben az amerikai kontinensre repültek a hazai hírességek, egészen pontosan Mexikót célozták meg, hamarosan ugyanis ott kezdődnek el a forgatások. Minden bizonnyal parádés és izgalmakkal teli évadra számíthatunk, amelyre abból is következtethetünk, hogy már az odaút sem volt izgalmaktól mentes. A Bors derítette ki, hogy Alekosz már a repülőtéren botrányba keveredett, és valószínűleg nem ez lesz az utolsó olyan eset, amitől a hírek hangosak lesznek.

Ördög Nórát nagyon kifárasztotta az út. Fotó: Szabolcs László

Az új évad szereplői között ott van Kucsera Gábor és Tóth Dávid, Pető Brúnó és Kempf Zozó, Hegyes Berci, Alekosz, Varsányi Réka, Völgyi Zsuzsi, Kunovics Katinka, Sipos F. Tamás, Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla is. A műsorvezető szerepét ebben az évben is Ördög Nóra kapta.

A hírességek már megérkeztek Mexikóba, ugyanakkor egy viszontagságokkal teli utat tudhatnak maguk mögött. Ördög Nóra egy egyperces videóban összefoglalta, hogy mi mindent kellett átélniük az egynapos repülőúton.

Reggel rendkívül fáradtan jelentkezett be a gyönyörű műsorvezető, és elárulta, hogy hajnali ötkor kellett kelnie, 5:30-kor pedig már túl is volt a becsekkoláson. Először Frankfurtba repültek, ott kellett átszállniuk a mexikói gépre. A kollégákkal megfogadták, hogy soha többé nem fognak ennyit utazni, sőt még a kerületet sem hagyják el. Ördög Nóra beszámolója alapján több mint 24 órát utaztak: 12,5 órát voltak egyhuzamban a levegőben, míg elérkeztek Mexikóba, az első éjszakát pedig egy átmeneti szállodában töltötték. Másnap hat órán keresztül kellet autózniuk, hogy elérkezzenek a célállomásra, majd indulhat is a forgatás.

„Hajnali 5-től indult a nap, és összesen 24 óra utazás (benne 2 repülés, amiből az egyik 12,5 órás volt + 3 óra autó) után megérkeztünk az első szállodánkba! ”

- írta meg Ördög Nóra.

Mindezek után további exkluzív felvételek érkeztek: a műsorvezető egy néhány fotót tartalmazó videón mutatta be, hogyan érzi magát Mexikóban: