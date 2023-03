Nagy a baj? Ambrus Attila állandó küzdelméről vallott

Kora reggel kelek és nem ritka, hogy csak este lépek be a házba. Próbálok sportolni, már amennyire időm engedi. A futás és a tenisz szokott segíteni, de ezekre nagyon ritkán kerül sor. Hétvégén is workshopom lesz, a napokban vásáron voltam, de iskolák és önkormányzatok is meghívnak, hogy tartsak csapatépítőket, közben egyedi rendeléseket is készítek. Hála a jó égnek nem unatkozom, de ha lenne is rá időm, nap végére úgy elfáradok, hogy erőm már nincsen