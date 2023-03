Mennyit bír ki egy barátság? Valkusz Milán őszintén vallott Marics Petiről

Bombaként robbant a hír decemberben, hogy a Sztárban Sztár 2023-as évadában Tóth Andival és Marics Petivel egészül ki a műsor zsűrije. A VALMAR népszerű énekese akkor azt mondta: régi álma volt egy ilyen kaliberű műsorban zsűrizni, de azt nem gondolta, hogy legjobb barátját, Valkusz Milánt is bírálnia kell majd.

Valkusz Milán őszinte véleményt fogalmazott meg Marics Petiről (Fotó: Ádám Bertalan /Facebook)

Mennyit bír ki egy barátság?

A VALMAR tagjai ugyanis 11 éves koruk óta barátok, kérdés, mit bír ki ez a barátság.

Arra figyelni fogok, hogy ne legyen igazságtalan a zsűrizésem és ne érezzék azt az emberek, hogy Milánt csak azért húzom fel folyamatosan, mert a társam

– mondta Marics Peti korábban a Borsnak. - Attól függetlenül kell ítélkeznem felette, hogy ez tényleg egy 11 éves korunk óta tartó, nagyon erős barátság közöttünk. Úgyhogy nem is fogom a saját imidzsünket rontani. De ha valami nem sikerül majd neki, azt is el fogom mondani, hogy szerintem miben lehetne javítani.





Beváltotta ígéretét Marics Peti

Az első két élő adásban csak dicséreteket kapott a zsűritől Valkusz Milán, a harmadik adásban viszont nagyon lepontozták. Chuck Berry bőrébe bújva igyekezett elvarázsolni a nézőket és a Sztárban Sztár ítészeit. A ValMar énekese előző héten Zsédaként tarolt, magasra tette a mércét, amit a rock and roll fenegyerekeként most nem tudott megugrani. 8-asnál nem kapott magasabb pontot, sőt, Tóth Andi szerint produkciója csupán hét pontot ért. A zsűri értékelése után Milán csalódottan ült le versenyzőtársai mellé. A szünetben is vigasztalhatatlan volt, hiába ölelte meg Marics Peti és Tóth Andi, de édesanyja és barátnője sem tudta megnyugtatni.



„Többet kellett volna gyakorolnom”

- Tényleg kár érte, sajnálom, hogy ez így sikerült – kezdte lapunknak Valkusz Milán. - Chuck Berry stílusa, a dalai nekem otthonos terep, a ValMar dalokba is próbáljuk ezt behozni. Élveztem is nagyon a próbákat, úgy voltam vele, hogy igen, ezzel lenyűgözök majd mindenkit. Az utolsó próbán is éreztem, ez megvan! Éppen ezért annyira vártam az élő adást, hogy színpadra lépjek - talán ez is volt a baj. Meg az, hogy előadás közben, ha a hangra fektettem nagyobb súlyt, akkor a tánc volt gyengébb, ha a táncra fókuszáltam, elvitte a hangot. Talán többet kellett volna gyakorolnom, mindenesetre rohadtul éreztem magam, csalódás volt. Maximalista vagyok, sokkal többet vártam magamtól!





Íme Valkusz Milán őszinte véleménye Marics Petiről

A műsor zsűrijétől összesen 40 pontot kapott a maximális ötven helyett, amit a múlt héten Zséda utánzásával el is ért.

- Teljesen jogos volt a zsűri értékelése, ennyit ért ez a produkció – folytatta. - Nem teszek különbséget az ítészek közt, ugyanannyit nyom a latban számomra mindenki értékelése. Peti kritikája is csak egy pillanatra ütött szíven, mert hiába a barátom, tőle ugyanúgy az őszinte véleményt várom. Velem nem kell finomkodni, mert mentálisan erős vagyok, könnyen helyre tudom tenni magamban a dolgokat. Otthon is még azért elemezgettem a produkciót, mert nem akarom elkövetni legközelebb azokat a hibákat, amik most okozták a zavart. Szóval már minden oké, újult erővel vetettem bele magam a heti próbákba.