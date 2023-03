Lukács Miklós és Peller Anna: A szakításhoz vezető okok

Nehéz időszakon mennek keresztül a Peller lányok. Még fél év sem telt el a sokkoló hír óta, miszerint Mariann és a férje külön utakon folytatják, kisvártatva megérkezett a bejelentés, hogy Peller Anna és Lukács Miklós szintén a válást választották megoldásnak.

Nemrég még együtt szerepeltek a képernyőn – Fotó: Archív / Hot

– Mivel elég nagy nyilvánosság előtt éltük az életünket az elmúlt legalább hét esztendőben, ezért szeretnénk elmondani, hogy el fogunk válni, mert mindenkinek így lesz a legjobb. Nagyon szeretjük egymást, de körülbelül mint a testvérek, ami csodálatos, viszont ahhoz meg fiatalok vagyunk, hogy így éljük le az életünket. Az elmúlt két évben próbáltunk ezen a dolgon túllendülni, jártunk párterápiára, sokat beszélgettünk, gondolkodtunk. Oda jutottunk, hogy soha nem akarjuk egymást elveszíteni, ezért azt gondoljuk, hogy ez a legjobb, amit most tehetünk – mesélték a közösségi média oldalukra feltöltött videóban.

„Elválunk, de minden rendben van”

A szavaikból egyértelműen kiderül, hogy a szeretet megmaradt a kapcsolatukban, ám a szerelem elmúlt. Azt mondják, hogy közösen határoztak a válásról. A videóban hallottak sokakban kétségeket ébresztettek, mivel Miki hangján érződött, hogy nem ő hozta meg a végső döntést. Ezen senki nem lepődik meg, hiszen eddig is sok mindenből kiderült, hogy a férj végtelenül családcentrikus, és több áldozatot hozott, mint színésznő felesége.

A nyilatkozatukban a kislányuk jövőjére is kitértek.

A gyereket is együtt fogjuk nevelni, járunk együtt nyaralni majd, egymás szülinapját szervezzük, jóban vagyunk, szeretjük egymást, de már nem úgy... Reméljük a legjobbakat. Elválunk, de minden rendben van, ennyit üzenünk

– nyugtatta meg a rajongókat Miki és Anna.

„Támogató és elfogadó házasságban élünk”

Nem titok, hogy a házaspár munkamegosztása nem volt szokványos: a kislányuk születése után Miki maradt otthon a gyerekkel, Anna pedig visszament a színpadra. Az apuka sokáig útkeresésben volt, nem találta helyét a világban. Ám egy hónapja a hot! magazinnak még arról mesélt egy interjúban, hogy a felesége mindenben mellette áll.

– Szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy kölcsönösen támogató és elfogadó házasságban élünk Annával. Ha ki szeretnék próbálni valami újat, ami azzal jár, hogy nem tudok annyit dolgozni, mint korábban, akkor nem probléma, hogy néhány hónapig kevesebb pénzt keresek – mondta Miki.

A nyilatkozat fényében derült égből villámcsapásnak tűnik, hogy szerelmük végül zátonyra futott. Ám egy közeli ismerősük szerint ez nem is annyira meglepő.

– Látszólag kiegyensúlyozott volt a kapcsolatuk, de azt gondolom, hogy a felszín alatt Anna karrierizmusa is közrejátszott a kapcsolatuk kihűlésében. Az is sokakban felmerült, hogy Anna azt látja, a húga újra a szinglik életét éli, és ő is megkívánta – mondta a bennfentes, aki szerint nem biztos, hogy baráti marad a válás, hiszen jelentős vagyonról van szó. Ugyanis a Peller szülők telkén áll a Peller–Lukács házaspár háza is, ezért eladni szinte lehetetlen.

