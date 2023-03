Kulcsár Edina: "Egy olyan világba csöppenem, ami tele van gyűlölettel!"

Kulcsár Edina 2022-es éve igencsak mozgalmasra sikeredett: válása, új kapcsolata, valamint terhessége miatt minduntalan a középpontba került, és sajnos rengetegen támadták is a reflektorfényben élő modellt és kedvesét, G.w.M-et. Az indulatok idén sem apadtak, igaz, erre maga a rapper is rásegített, többek közt azzal, hogy épp az esküvője napján támadta be a neten volt párját és első két gyermekének édesanyját, Nagy Melanie-t. Alighanem túl sok volt az elmúlt időszak Kulcsár Edinának, aki Insta-oldalán, egy esküvői fotóhoz mellékelt posztban fakadt ki.

G.w.M és Kulcsár Edina sok támadást kapott az elmúlt időszakban Fotó: TV2

Közösségi oldalán Edina arról ír: hosszú ideje tűr, de most elege lett.

Egy olyan világba csöppentem, ami tele van gyűlölettel, rosszindulattal, hazugsággal, ráadásul a legaljasabb eszközökkel próbálják az embert besarazni.

Egy ideje így élem az életem, és mindezt csendben, a lehető legméltóságteljesebben igyekszem még így is tűrni. Sokszor nehéz nem reagálni velem/velünk kapcsolatos dolgokra, főleg nekem, akinek a maximumon ég az igazságérzete, de az elmúlt 1 év nagyon sok mindent tanított. A férjem szeretete és támogatása pedig az, ami nap mint nap körbeölel, mint egy pajzs, és ez hatalmas lelkierővel ruház fel – írja, hozzátéve: sokaknak fáj más boldogsága. Ezek az emberek azok, akik "míg a közönség előtt áldozati bárányok szerepében tetszelegnek, addig a háttérben magával az ördöggel paktáltak le" – fogalmaz.

– Nekem tiszta a lelkiismeretem. Mindig úgy éltem az életem, hogy soha, minimálisan sem akartam senkinek semmi rosszat, de még csak kívánni sem kívántam... és hiszem, hogy emiatt ajándékozott meg a sors azzal az a sok jóval, ami most körbevesz!

