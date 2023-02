"Egy diplomás titkosügynök" – G.w.M ismét megalázta gyermekei anyját

Óriási port kavart a napokban, miután G.w.M az esküvője napján kezdte el gyalázni volt kedvesét, ám Melanie-t sem kellett félteni, hiszen sajátos módon vágott vissza az őt ért vádakra. Míg a rapper hazugnak illetve manipulatívnak nevezte gyermekei édesanyját, addig Melanie egyszerre kötött bele volt párjába és annak újdonsült feleségébe, Kulcsár Edinába. Ez viszont ismét kivágta a biztosítékot G.w.M-nél...

Most azzal vádolja Melanie-t, hogy minden pénzét rá hagyta, ő maga pedig nulla forinttal lépett ki a kapcsolatból.

Új szintre lépett G.w.M és Nagy Melanie háborúja

G.w.M nem nyugszik

Pár órával azután, hogy G.w.M az interneten alázta meg gyermekei édesanyját, újabb fordulatot vett az ügy. Melanie lapunknak először azt mondta, nem kíván nyilatkozni, hiszen méltatlannak érzi a rapper szavait, ám alig fél órával később már azt a bizonyos autót kínálta eladásra, amit volt párjától kaphatott.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban

– fogalmazott az Instagram-oldalán Melanie, miután a rapper ismét kiteregette a családi szennyest. Ezúttal azt állítja, hogy hazugság, miszerint Melanie a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, hiszen ő sminkesként ismerte meg, s az édesanya most is ugyanezen a területen dolgozik a szépségiparban. Sőt, mondandójához azt is hozzátette, hogy hamarosan mindenki rájön az igazságra...

– Egy diplomás titkosügynök, vagy nem tudom, magát minek nevező, hogy a fenében megy el sminkesnek pár tízezer forintért? Vagy hogy élne meg ilyen luxuskörülmények között, ha nincs tartalék? Nem hiszem el, hogy létezik olyan ember, aki elhiszi ezt a dumát. Egy sminkes lány volt, és a nénikéje könyörgött, hogy vigyem már el valahova az unokahúgát, mielőtt megismertem, aztán sminkes lány lett a végére is. Mit tudom én, milyen szakértőnek állítja be magát, akkor miért sminkelget a diplomáciai munkái helyett? Vicc komolyan, de lassan mindenki rájön magától is – írta G.w.M.

"Van ott pénz, sokkal több mint nekem"

G.w.M nem csak Melanie megélhetésének forrását vette górcső alá, de a mocskos anyagiakról is kitálalt a nagyvilág előtt. Állítása szerint miután elhagyta gyermekei édesanyját, nulla forinttal lépett ki a kapcsolatból, az öccsétől kellett kölcsönkérnie, míg a fiatal nő egy Porschét is kapott tőle.

Majd használja a Porschét, amit nekiadtam, vagy pénzzé teszi azt is, és vesz valamit abból a sok-sok mindenből. Van ott pénz, sokkal több mint nekem. Az öcsém adott 20 ezer forintot, úgy kezdtem újra. Szerinted, hol van minden, ha nem nálam? Szépen lassan, de kiforrja magát itt minden. Nem kell őt sajnálni. Milliomos asszony!

– fakadt ki a rapper.

A kérdés csak az, mi az igazság?