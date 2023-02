G.w.M az interneten alázza gyermekei édesanyját: itt van Melanie válasza

Szombaton került sor Kulcsár Edina és G.w.M esküvőjére, azonban a menyegzőről maga az újdonsült férj vonta el a figyelmet. A rapper úgy érezte, ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy odaszúrjon egyet gyermekei édesanyjának...

Az interneten alázza gyermekei édesanyját

G.w.M alighogy kimondta a boldogító igent, máris azon ügyködött, hogy odaszúrjon volt barátnőjének. A mocskolódó sorokat az alábbi kérdés váltotta ki a rapperből:

– Melanie épp a napokban nyilatkozta, hogy egyébként nektek novemberben lett volna az esküvőtök, ugyanis semmi előjele nem volt a lelépésednek. Ennyire hazudna? – kérték számon az újdonsült férjet, aki többek között a hazug és a manipulatív jelzőkkel illette Melanie-t, miközben kitálalt a közös múltjukról.

– Minden évben minimum 3-szor-4-szer is külön költöztem. Ez éveken keresztül elég előjel, csak nyilván kezdetben 1, majd 2 gyerek miatt vívtam a belső csatáimat. (Sokan ragadnak benne egy rossz kamu kapcsolatban akaratuk ellenére is, de nem bánom a két gyönyörű gyermekem miatt!) Sajnos, a hazugságok mennyiségét és súlyát nem is szeretném se megszámolni, se kommentelni, mert a világ nem látott még ilyen manipulatív, hazug személyiséget (sajnos).

Az esküvő soha nem volt a saját terveimben, aztán elkezdett vele nyomasztani édesanyám, hogy szeretné, ha megesküdnék a tradíciók miatt, ennek hatására pedig megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér, vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát, azóta van egy Merci autója, és az esküvő sem jött többet szóba.

Nincs bajom a különböző elvekkel, illetve döntésekkel sem, de akkor ne legyünk már ennyire álszentek. Tudnék én mesélni, hozzáteszem az igazi okokról, hogy mi is vett körül, de még bírom a sok kamut, aztán ha mégis elfogynék és kitálalnék, arról úgyis mindenki tudni fog! De egyelőre nem szeretnék, és remélem, nem is kell, hogy erre sor kerüljön – fakadt ki a rapper, a Ripost viszont megkereste a másik érintett felet is, hogy mit szól a vádakhoz.

"Méltatlannak érzem"

Melanie nincs könnyű helyzetben, hiszen egyedülálló anyukaként kell helytállnia a nagyvilágban. Mindezek mellett pedig méltósággal tűri a folyamatos alázást, amit volt párjától kap.

Nem szeretnék ebbe belefolyni, ezeket a vádakat méltatlannak érzem, válaszra sem érdemesek

– fogalmazott az édesanya, aki alig fél órával később egy frappáns bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, feltehetőleg Edinának és G.w.M-nek üzenve. Melanie a rapper által említett Mercedest kínálja ugyanis eladásra némi rejtett mondanivalóval.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban

– olvasható Melanie 24 órán keresztül látható bejegyzésében.