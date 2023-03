Kísérteties a hasonlóság Tóth Andi szakításai között, nem jó ómen a Sztárban Sztár?

Péntek reggel vált hivatalossá, hogy körülbelül egy év után véget ért Tóth Andi és Marics Peti sokáig álomszerűnek tűnő kapcsolata, az énekes egy neve elhallgatását kérő barátja szerint Marics már el is költözött Anditól, amire ő egy Instagram-videóban reagált.

Fotó: Bors

"Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam" – tisztázta a helyzetet Andi, aki először és utoljára a Borsnak szólalt meg a szakításról. Elmondta, az ő barátai sose teregetnék ki a magánéletét a bulvársajtónak.

A Sztárban Sztár sajtótájékoztatóján még nagy volt a boldogság Fotó: Bors

"Köszönöm, hogy érdeklődtök, valóban szakítottunk. Egy szakításkor általában mindig a másik fél szólal meg, ezt szerettem volna megelőzni, ezért tettem ki azt a videót. Egy cikk erejéig Peti egyik barátja már nyilatkozott. Mindenkinek olyan barátai vannak, amilyenek. Egy biztos, az én barátaim sose árulnának el, sose nyilatkoznának a magánéletemről a sajtóban. Viszont most már szeretnék készülni a hétvégi élő show-ra, nagyon komolyan veszem a zsűrizést. Nem szeretnék többet beszélni a szakításról. Köszönöm, ha megértitek"

– mondta a Borsnak Tóth Andi.

Nem hoz szerencsét a Sztárban Sztár

Bár Tóth Andi tulajdonképpen a Sztárban Sztárnak köszönheti, hogy közelebbről megismerte Marics Petit (az előző évadban, amikor Peti volt versenyző, Andi vele énekelt egy duettet), összességében mégis megfigyelhető, hogy a magánéleti válságai és a műsor valahogy kéz a kézben járnak. Elég csak megfigyelni, hogy két évvel ezelőtt Andi Szabó Ádámmal közvetlenül a Sztárban Sztár indulása előtt szakított, ráadásul egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy békében váltak volna el. Később mégis együtt kellett szerepelniük a show-ban, amit végül Ádám megnyert, Andi pedig második lett.

Andi két évig járt Szabó Ádámmal Fotó: TV2

"Amikor az előző kapcsolatom véget ért, még megosztottam részleteket a szakításról és a szomorúságomról. Akkor még kiszolgáltatottabbnak éreztem magam. Annyit mondok, nekem most így a jobb. Viszont az is igaz, hogy képtelen vagyok palástolni az érzelmeimet, és megjátszani magam, lerí rólam, hogy nem kedvelem Ádámot. Az első adás utáni estét nagyon megszenvedtem. Hazamentem, és csak sírtam. Rengeteg a gyűlölködő, akik csupán a megfelelő pillanatra várnak, hogy mikor leszek sebezhető, és azonnal betámadnak" – nyilatkozta Andi akkor az egyik hetilapnak, és azt bevallotta, az első adás nagyon megviselte.

A történelem ismétli önmagát

Érdekes megfigyelni, hogy Andi két szakítása között mekkora a párhuzam, ugyanis az énekesnő megint abban a helyzetben van, hogy együtt kell szerepelnie azzal, akivel épp most szakított. Bár az biztos, hogy Andi profin és higgadtan fog hozzáállni a dologhoz, és az lesz számára az első szempont, hogy jó szakmai zsűri legyen, de az is borítékolható, hogy minden szempár rá és Marics Petire fog meredni a vasárnapi élő show-ban.