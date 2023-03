Két barátjának hálás a támogatásért Tóth Andi – Marics Petiről nem beszélt

Tóth Andi sokkolta rajongóit azzal a csütörtöki bejelentésével, miszerint abbahagyja az éneklést. A kissé szomorkás hangulatú videóban sokszor ő maga is a könnyeivel küszködött, hiszen a zene mindig is nagy szerepet játszott az életében. Tóth Andi érzelmekkel teli posztjában azt is határozottan kijelentette, elhatározását hosszas gondolkodás előzte meg. Az énekesnő több okot is felsorolt a 10 éves karrierjéből, ami miatt úgy érzi, ez számára a helyes döntés.

– Ez úgy indult, hogy megnyertem egy tehetségkutatót, és elhitette velem a világ, vagy én elhitettem magammal, hogy innentől kezdve jól leszek, biztonságban leszek, már nincs mitől félnem, mert jó kezekben vagyok. Hát, rájöttem, hogy nem – mesélte Andi karrierje elején ért csalódásait.

Az énekesnő azonban a legjobban azt sajnálja, hogy a művészete nem kapott akkora hangsúlyt, mint a külseje vagy a botrányai.

Tóth Andi és Marics Peti a zsűri tagjaiként minden vasárnap láthatók a TV2 Sztárban Sztár műsorában Fotó: Máté Krisztián

– Nagyon sajnáltam, hogy semmi nem szólt a zenéről. Bennem csak az tartotta a lelket, hogy ez legyen a középpontban. Minél inkább a háttérbe szorult, annál jobban felemésztett ez az egész sz*r. Aztán jött egy nagyon mély pontom, és talán azóta sem jöttem ki belőle. Volt egy kattom, amikor elfogadtam, hogy ide nem leszek elég jó. Túl sok és túl kevés vagyok ide. Onnantól kezdve feladtam, hogy elérjek bármit is, hogy beilleszkedjek, hogy elérjek a zenémmel bárkit vagy bármit. Ez nekem nagyon rossz volt, mert ennek a szöges ellentétét akartam elérni – mondta a Sztárban Sztár zsűritagja.

Andi két barátját emelte ki a videóban, akik kapcsán azt érezte, hogy a sok együtt töltött év alatt mellette álltak a jó és rossz napokon is.

A körülöttem lévők, az a két ember, aki tényleg itt van mellettem, sírtak és féltek. Nehéz volt látni ezt rajtuk. Úgy voltam vele, hogy itt már nem csak magamat rakom sz*rrá, hanem két olyan embert is, aki végre félt és itt van mellettem. Nem nagyon volt még ilyen, ugye itt Adára és Istire gondolok

– mondta a videóban az énekesnő.

A Ripost kiszúrta, hogy Andi – meglepetésként – a szerelmét, Marics Petit nem emelte ki, akivel hónapokkal ezelőtt összeköltöztek, és egy Rottweiler kölyökkel is kiegészült a családjuk.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a fiatal szerelmesek között bármi probléma lenne. Valószínűleg Andi azért emelte ki a barátait, mert ők már hosszú ideje mellette állnak és szeretik. Hiszen Andi azt is elárulta a videóban: Peti a harmadik párkapcsolata.