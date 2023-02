Kiderült minden Marics Peti családjáról: Aranyos, komolytalan srác, akinek azért a szíve a helyén van

Marics Peti 1996. október 1. – született Budapesten, harmadik gyerekként. Két bátyja van, akikkel egy ideje sajnos kevés alkalma van találkozni, ami szomorúsággal tölti el a szívét.

Az édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, innen Peti zeneszeretete és a tehetsége. Ha már talentum: Péter gyermekkora óta focirajongó, egészen kicsi kora óta járt edzésekre. A pályán nagyon ügyes volt, a Honvédban nevelkedett, de több klubban is játszott, összesen 53 mérkőzésen lépett pályára. A sorozatos sérülései miatt azonban 2016-ban felhagyott a profi sporttal.

„A foci mellett teniszeztem is, egészen az országos huszadik helyig felküzdöttem magam, de utólag visszagondolva, nem volt jó ötlet váltogatni a sportokat. Az egyikre kellett volna teljes erővel ráfeküdnöm. A sportot végül sérülések miatt hagytam abba, szalagszakadástól bokatörésig minden volt.”

– mondta Marics korábban.

Jól tanult, felvették az egyetemre

A fiatal srác viszonylag jó tanuló volt a gimnáziumban, sosem volt hármasnál rosszabb jegye, aminek köszönhetően emelt szintű érettségit tett spanyolból és testnevelésből, ezért magas pontszámmal nyert felvételt a Testnevelési Egyetemre, Sportszervező szakra.

Ebben az időszakban viszont már bontogatta a szárnyát a Valmar zenekar, Marics Peti és Valkusz Milán – akik 11 évesen ismerkedtek meg egymással – 2018-ban elindították a saját Youtube csatornájukat, ahol vlogoltak, és persze dalokat írtak és énekeltek.

Nem meglepetés, hogy egy idő után több figyelme fordult a zenélésre és kevesebb a sulira, ki is tört otthon a botrány: Petit az édesanyja választás elé állította: Vagy tanul és otthon lakhat a mama hotelben, vagy zenél, de akkor le is út, fel is út.

Talán senkit nem lep meg, hogy az örök lázadó Marics Peti „elintézte”, hogy kirúgják az egyetemről, így maradt a B. verzió, albérlet keresés Valkusz Milánnal, akit láss csodát szintén elbocsátottak az egyetemről. A közös életük itt kezdődött meg.

A sikert látva megenyhültek a szülők

A szülők természetesen nem tapsoltak a fiúk ügyintézésének, Peti édesanyja, aki az Operett színház kórusában énekel, sokáig szóba sem állt a legkisebb gyermekével egészen addig, amíg meg nem látta őt a Sztárban Sztár leszek című műsor versenyzőjeként. Az anyuka ekkor döbbent rá, hogy a fia mennyire élvezi azt amit csinál és nem mellesleg mennyire tehetséges abban.

A szülői szív megenyhülésének jó példája egyébként, hogy mióta befutott a Valmar, Péter édesapja is megenyhült, ma már besegít az ügyintézésekbe, menedzseri feladatokat lát el.

Kevesen tudják, hogy Marics Peti már színészként is kipróbálta magát, rendszeres szereplője volt a Petőfi tévén futó, Holnap Tali! című ifjúsági sorozatnak, amit mások mellett Szente Vajk rendezett.

A Valmart ma már a szakma is elismeri, a duó és Manuel nyerték el az év hangfelvételének járó Fonogram-díjat.

Fotó: Fonogram.hu

Marics Peti tavaly nyáron hozta nyilvánosságra, hogy együtt jár Tóth Andi énekesnővel. A páros tagjai egyébként már több, mint hat éve ismerik egymást, de korábban elképzelni sem tudták, hogy egyszer egy párt alkotnak. Marics korábban azt nyilatkozta, hogy egy nagy szerelemből lett csalódás miatt hallani sem akar párkapcsolatról, Andi pedig szintén megégette magát, Szabó Ádám énekes oldalán, így ő is inkább szingliként képzelete el a közeljövőt. A sors azonban másként rendelkezett... A mondat egyébként, ami a cikkünk címében is szerepel: „Aranyos, komolytalan srác, akinek azért a szíve a helyén van” - Tóth Andi szájából hangzott el még azelőtt, hogy egy párt alkottak volna. Így utólag érdekes látni, hogy Andi már akkor milyen jól látta ezt a tehetséges bohém srácot.