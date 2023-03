"Először és utoljára szeretnék erről a témáról beszélni…" - kisfia jövőjéről vallott Sáfrány Emese

"Különös félelem volt bennünk" - megszólalt az M1-es tömegbalesetről Bódi Csabi

Szombaton kora délután hatalmas tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapestről Győr felé vezető oldalán, azonban az M3-ason is veszélyessé vált a helyzet. Bódi Csabi egy videót is készített arról, mikor út közben egy óriási porfelhőbe keveredtek, sőt, lapunknak beszámolt a részletekről is.