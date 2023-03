Barátnője buktathatta le: itt az újabb jel, hogy véget érhetett Sáfrány Emese és Inti kapcsolata

Egy ideje azt pletykálják, zátonyra futhatott Sáfrány Emese és Inti kapcsolata. Bár a felek egyelőre még nem erősítették meg, s nem is cáfolták a szóbeszédet, az már biztos, hogy valami történhetett a sztárpár között. Eddig rendszeresen posztoltak a boldogságukról, megjelentek egymás társaságában, egy ideje azonban a közös fotók is eltűntek, s magánemberként, az utcán sem látta mostanában együtt őket senki. Tény, hogy kapcsolatuk hajnalán már egy komoly kihívás elé állította őket az élet. 2022 szeptemberében Inti kórházba került a veleszületett szívbetegsége miatt, ám később kiderült, nagyobb a baj, mint azt bárki gondolta volna: az orvosok szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála. Emese azonban kitartott szerelme mellett, segítette, ápolta őt, de aztán hirtelen eltűntek egymás életéből. Legalábbis a külvilág számára.

Valóban szakíthatott Sáfrány Emese és Inti? Fotó: Bors

A Bors alig pár hete beszélt utoljára Emesével, aki bár kedvesen megköszönte az érdeklődésünket, de nem kívánt nyilatkozni a magánéletéről, főleg nem a kapcsolatáról. Ellenben kijelentése hagyott még némi találgatásra okot...

Már korábban megbeszéltük, hogy nem nyilatkozunk arról, ami velünk történik

– mondta a légtornász, akiről most egy újabb pletyka reppent fel.

Férfiak társaságában mulatott

Béres Anett és Emese régóta jó barátságot ápol egymással, és a minap is együtt töltötték az estét. A két barátnő Rakonczai Imre koncertjén engedte ki a fáradt gőzt, ám abban biztosak vagyunk, hogy majdnem minden férfitekintet őket vizslatta. Emese ugyanis megadta a módját az estének, egy rózsaszín, mélyen dekoltált, testhez simuló miniruhában villantotta meg szépségét...

24 óráig elérhető történetükben mindketten beszámoltak a buliról Fotó: Instagram-sztori

Nem is csoda, hogy két férfi is szóba elegyedett vele. Legalábbis erre lehet következtetni Béres Anett Insta-sztorijainak egyikéből, ő ugyanis jóval bővebben számolt be 24 óráig elérhető történetében az estéről, mint barátnője. Ellenben Intit bárhogy kerestük, nem találtuk meg egyik videón sem, semmilyen jel nem mutatott arra, hogy Emesével együtt szórakozott volna – írja a Ripost a megosztott felvételek átböngészése után.

Vajon tényleg zátonyra futhatott a kapcsolatuk?