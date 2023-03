Élő adásban omlott össze Valkusz Milán – Így van most!

Élő adásban omlott össze Valkusz Milán, aki Chuck Berry bőrébe bújva igyekezett elvarázsolni a nézőket és a Sztárban Sztár ítészeit. A VALMAR énekese két hete Zsédaként tarolt, magasra tette a mércét, amit a rock and roll fenegyerekeként most nem tudott megugrani. 8-asnál nem kapott magasabb pontot, sőt Tóth Andi szerint produkciója csupán hét pontot ért.

Összeomlott Valkusz Milán, nem úgy sikerült az utánzása, ahogy szerette volna (Fotó: Szabolcs László)

Élő adásban omlott össze

A zsűri értékelése után az arcán jól látható csalódottsággal ült le az énekes versenyzőtársai mellé. A szünetben is vigasztalhatatlan volt, hiába ölelte meg Marics Peti és Tóth Andi is, de édesanyja és barátnője sem tudta megnyugtatni.

Tényleg kár érte, sajnálom, hogy ez így sikerült

– kezdte a Borsnak Valkusz Milán. - Chuck Berry stílusa, a dalai nekem otthonos terep, a VALMAR dalokba is próbáljuk ezt behozni. Élveztem is nagyon a próbákat, úgy voltam vele, hogy igen, ezzel lenyűgözök majd mindenkit. Az utolsó próbán is éreztem, ez megvan! Éppen ezért annyira vártam az élő adást, hogy színpadra lépjek, talán ez is volt a baj. Meg az, hogy előadás közben, ha a hangra fektettem nagyobb hangsúlyt, akkor a tánc volt gyengébb, ha a táncra fókuszáltam, elvitte a hangot. Talán többet kellett volna gyakorolnom, mindenesetre rohadtul éreztem magam, csalódás volt. Maximalista vagyok, sokkal többet vártam magamtól!

Csalódottan ült le társaihoz Milán (Fotó: Szabolcs László)

„Elvárom, hogy Peti őszinte legyen”

A műsor zsűrijétől összesen 40 pontot kapott a maximális ötven helyett, amit a múlt héten Zséda utánzásával el is ért, még az énekesnő sem hagyta szól nélkül.

- Teljesen jogos volt a zsűri értékelése, ennyit ért ez a produkció – folytatta. - Nem teszek különbséget az ítészek közt, ugyanannyit nyom a latban számomra mindenki értékelése. Peti kritikája is csak egy pillanatra ütött szíven, mert hiába a barátom, tőle ugyanúgy az őszinte véleményt várom. Velem nem kell finomkodni, mert mentálisan erős vagyok, könnyen helyre tudom tenni magamban a dolgokat. Otthon is még azért elemezgettem a produkciót, mert nem akarom elkövetni legközelebb azokat a hibákat, amik most okozták a zavart. Szóval már minden ok, újult erővel vetettem bele magam a heti próbákba.