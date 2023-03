Barbee elárulta, mennyit hajlandó megmutatni gyermekéből: "Szeretném megkímélni, amíg csak lehet!"

Zoé elmúlt három hónapos, és édesanyja szerint nagyon jó baba. Barbee a Borsnak mesélt a mindennapjaikról. Elárulta, kislányával lett teljes az élete.

– Már összeszoktunk, naponta fedezek fel rajta új dolgokat, egyre többet lehet vele kommunikálni. Szocializálódott, felismeri az arcokat, a nagymamákat és a nagypapákat, az apukájába pedig egyenesen szerelmes. Imádják egymást, az első mosolyát is az édesapjának adta – kezdte mosolyogva az édesanya.

Azt azért nem állítom, hogy könnyű szülőnek lenni. Magamra egyáltalán nincs most idő.

Előadóként megszoktam, hogy a sarki boltba is sminkbe mentem le, most a gyerek az első, én kerültem az utolsó helyre. Fejben próbálom rendbe tenni ezt, és nem baj, hogy nem vagyok minden percben tökéletes. Az sem zavar, hogy egyelőre nem úgy nézek ki, mint a terhesség előtt, majd ennek is eljön az ideje – mondta.

Az énekesnő családjában kezd kialakulni a napirend, kislányukat szoktatják az élethez.

Nekünk megvan az életritmusunk, igyekszünk úgy alakítani, hogy ebbe ő is belepasszoljon.

Nem panaszkodhatunk, mert jó baba, éjszaka 1-2 alkalommal ébred fel, aminek rendkívül örülök, ugyanis anyatejjel táplálom, és nekem is megkönnyebbülést jelent, ha eszik. Este 6-7 óra környékén szoktuk fürdetni, imádja, valószínűleg azért, mert az apukája tartja a karjában. Amikor ő már elalszik, még mindig van néhány közös óra, amit a férjemmel kettesben tudunk eltölteni – mesélte az énekesnő, aki naponta rácsodálkozik, hogy már édesanya.

– Hihetetlen, hogy itt van velünk. Nap nap után új anyai ösztönöket fedezek fel magamon. Eddig még csak pár órát voltam távol tőle, maximum két etetés között tudom otthon hagyni, de pár perc után már azon kattogok, hogy biztosan minden rendben van-e, miközben tudom, hogy igen, hiszen az édesapjával van. Szülésnél átkattan az agyunk, de a mindennapokat úgy próbálom vinni, mint azelőtt. Kiegészültünk és vele lett kerek az életünk – fűzte hozzá Barbee.