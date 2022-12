Megmutatta újszülött babáját a fiatal sztáranyuka, ilyen cuki a kis Zoé

Zentai-Bata Adrienn, vagy ahogyan a 2000-es évek slágerlistáiról emlékszünk még, Barbee már majdnem egy hónapja édesanya lett. Kilánya, Zoé november 20-án látta meg a napvilágot, Adrinak nem volt zökkenőmentes a terhessége, a vajúdás is majdnem egy egész napig tartott. Nem csoda az sem, hogy mióta hazamentek a kórházból, a fiatal édesanyának nagyon be van osztva minden ideje, alig alszik, és a közösségi média felületeit is ritkán használja. Most azonban kivételt tett, és a korlátozott ideig elérhető sztorijában megmutatta a csöppségét.

A kis Zoé édesanyján nyugszik meg a legjobban

A csöpp kis Zoé baba édesen szunyókál anyukája mellkasán, azt mondják: nincs is ennél megnyugtatóbb hang.