Az anyaságról vallott a magyar sztármami: „Nézem a gyerekem, és rendszeresen elsírom magam”

Akár egy érzelmi hullámvasút, úgy hömpölyögnek az érzések Barbee-ban, azaz Zentai-Bata Adriennben, hiszen mióta november végén anya lett, fenekestől felfordult az élete. Nemrég költöztek csak be új otthonukba, az énekesnő továbbra is a szédüléses betegségével küzd. A terhesség végét már nehezen viselte Barbee, és kislánya, Zoé születése sem volt egyszerű menet, hiszen szinte egy egész napig tartó vajúdás után végül császármetszéssel jött világra a baba.

Fotó: Facebook, Barbee

A műtét utáni vágások miatt a lábadozási időszak is közeli emlék még, máris itt vannak az anyatej termelődéséért és a test visszaalakulásáért felelős hormonok, amik az érzelmi kitöréseket okozhatják. Bizony, a csinos anyuka is küzd az érzelmeivel, sokszor csak úgy elsírja magát. A 24 óráig elérhető történetében válaszolt egy pár babás kérdésre most Barbee, ebből derül ki, hogy mit érez a friss anyuka, ha a babájára néz...

A hormonok játszanak velem néha: nézem a gyereket és rendszeresen elsírom maga, hogy milyen cuki, és hogy sikerült ilyen csodát létrehoznunk

– olvasható a kérdésre adott válasz. Hozzátette, hogy már minden szempontból helyre jött fizikálisan, és Zoé mellett még az éjszakák is nyugodtak.

– Egy, maximum kétszer ébredünk, aztán alvás. Nappal rosszabb, mert alig alszik 30-40 perceket, és azt is rajtam, velem – mesélte az anyuka, aki ugyanitt bevallotta azt is, hogy nem magánkórházban szülte gyermekét, és teljesen elégedett volt az állami szülészet szolgáltatásaival.

A kis Zoé érkezésével családdá bővültek, így a karácsony is merőben más volt, mint az eddigiek.

Kissé nyűgösen telt. Zoénak fájt a hasa, no meg a frontok...hamar eltelt, és a nap végére kifáradtunk

– részletezte az újdonsült anyuka az ünnepek körüli történéseket.