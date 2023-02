Zámbó Krisztián őszintén vallott: így van a szakítás után

Napokban robbant a bomba, hogy Zámbó Krisztián és egykori menyasszonya, Takács Zsuzska szakítottak. Az énekes kendőzetlen öszínteséggel mesélt arról, hogy nem lesznek többé együtt.

Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt az biztos

– mondta korábban a Borsnak Krisztián, aki nem hagyja magát összetörni és igyekszik a saját boldogságát megtalálni.

Fotó: YouTube

Krisztián és Zsuzska tavaly júliusban is szakítottak már akkor a különlét nem tartott sokáig. Szeptemberben ismét egymásra találtak, bár akkor is azt nyilatkozta Krisztián, hogy ez végleges ismét egymásra találtak. Végül meg is kérte Zsuzska kezét, aki boldogan igent mondott, hogy mégis mi állt a szakítás hátterében ez Krisztiánékra tartozik.

Fotó: Instagram/Zámbó Krisztián

Legutóbb a közösségi oldalán indított egy kérdezz-feleleket, ahol a legtöbb rajongója szintén a szakítással kapcsolatban és az érzéseiről kérdezte. Volt, aki csak egyszerűen azt kérdezte, hogy Krisztián boldog-e. És hogy hogyan viseli a szakítást. Érthetően nem érzi magát jól, és nehezen is viseli a külön válást. De volt, aki csak jó tanáccsal látta el: „Ne bizonygasd, hogy jól vagy… éld meg, és érezd jól magad, találd meg önmagad.”– írta egy rajongója.