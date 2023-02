Tiszta vizet öntött a pohárba párkapcsolatáról Zámbó Krisztián

Nem vagyunk és nem is leszünk együtt. Ezért írtam ki ide, mert semmilyen interjút nem szeretnék adni. Minden OK velem, az nem érdekel, a másik féllel mi van!! Elmúlt a szerelem. Soha nem voltam ilyen magabiztos! Végre eljött az n időm! Itt le is zárnám a sztorit, és nem akarok erről beszélni többet!