Túl sok a romantika? Szerelme miatt támadják Szabó Ádámot

Rendületlenül dúl a szerelem Szabó Ádám és szemrevaló menyasszonya, Farkas Jennifer között. A Sztárban Sztár hetedik szériájának győztese boldogabbnak tűnik, mint valaha, olyannyira, hogy tavaly decemberben, pár nappal karácsony előtt fel is tette a nagy kérdést dögös kedvesének: hozzámegy-e feleségül.

Szabó Ádám odáig van a kedveséért Fotó: Facebook

A lánykérés is roppant romantikus módon történt, méghozzá pingvinjelmezben!

„A pingvinek elbűvölő hagyománya, hogy tökéletes kavicsot adnak az életükre választott társuknak. Amikor egy hím pingvin beleszeret egy nőstény pingvinbe, átkutatja az egész tengerpartot, hogy megtalálja a tökéletes kavicsot, amelyet odaajándékozhat a választottjának. Ha elfogadják a kavicsot, akkor élettársak. Igen”

– így hangzott Ádám ismeretterjesztő szövege az eljegyzéshez.

Az énekesről azóta is rendre bebizonyosodik, hogy igazán romantikus lelkületű és hisz a szerelem erejében. Hiszen már a villám eljegyzés után is sorra kapta a rosszindulatú kommenteket, bizony, több netező is túl gyorsnak titulálta a lánykérést, és nem jósoltak hosszú időt a románcnak. Ádám viszont fittyet hányt a fanyalgókra, inkább Párizsba, a szerelem városába repítette Jennifert, ahol ismét a romantikáé, na és persze a sanzoné és a csigáé volt a főszerep egy menő étteremben.

Ha Párizs, akkor romantika és csiga Fotó: Instagram

A romantika később a természetben folytatódott, Ádám és Jennifer egymásba fonódva örökítették meg a pillanatot. Természetesen itt sem kellett sokat várni a hozzászólókra: többen is nehezményezték, hogy a fiatal szerelmesek a kirakatban élik az életüket.

"És pont ott volt valaki, aki lefotózta. Nekem ez mindig olyan erőltetett. Ha tényleg ennyire nagy a szerelem, akkor tartsátok meg magatoknak. Sokkal hitelesebb, mint amit csináltok. A nő mindenhol pózol, kinyomja a fenekét. Nekem borzasztó mű. És még mielőtt bárki megszólna, nem vagyok féltékeny, ez csak egy vélemény, amit látok a képeken”

– méltatlankodott egy hozzászóló, amire némiképp meglepő módon nem Ádám, hanem Jennifer reagált.

"Persze, hogy pont ott volt valaki, mivel nem ketten mentünk! Csak másokat nem posztolok, mert Mi vállaljunk ezeket a rosszindulatú kommenteket, de a barátainkat ne sértegesse senki!” – vágott vissza a menyasszony.

Azóta teltek-múltak a hetek, hónapok és a harmonikás-énekes szerelme erősebb, mint valaha. A minap ismét egy étteremben jártak, ahol lemodellezték az 1995-ös nagysikerű rajzfilm, a Suzi és Tekergő szerelmes, spagettis jelenetét. Íme!

A kommentelők szerint ez már giccses Fotó: Instagram

Ha már így alakult, Ádám fontosnak tartotta, hogy ismét világgá kürtölje a szerelmét, ami egyesek szerint egy nagyon aranyos és pozitív dolog, ám a többség szerint kissé már túlzás.

Te mit gondolsz?