Tiszta vörös volt Meghan feje: kegyetlenül megalázták több millió ember előtt

Remélhetőleg keveseknek voltak illúzióik azzal kapcsolatban, hogy Harry herceg és Meghan hercegné elkerülheti a South Park alkotópárosának látókörét. A közvéleménynek már eleve elege van a folyton nyavalygó párosból, akik azért vonultak ki a királyi családból, mert "magánéletre vágytak", és mert Harry állítólag féltette feleségét a nagy nyilvánosságtól és a figyelemtől. Ehhez képest még a csapból is ők folynak, hol botrányosabbnál botrányosabb interjúkat adnak, hol dokumentumfilmet forgatnak a saját életükről, majd pedig könyvben is elismétlik, mennyire nyomorult is az ő életük.

Fotó: YouTube

Sussex hercege és hercegnéje a South Park legutolsó, The Worldwide Privacy Tour (Világ körüli privátszféra-turné) című részben tűnik fel mint Kanada hercege és hercegnője. Az epizódban a házaspár körbejárja South Parkot, Meghan karaktere pedig kijelenti: „Ha ideköltöznénk, az emberek azt hinnék, hogy tényleg komolyan gondoljuk, hogy normálisak akarunk lenni.”

Bár a sorozatban egyszer sem nevesítik a párt, egyértelmű, hogy róluk van szó annak ellenére, hogy itt a kanadai hercegi pár válik ki a királyi családból azért, hogy magánéletüket védjék. A történettel körbe is turnézzák a világot, transzparensekkel adják mindenki tudtára, hogy szeretnének privát életet élni. A herceg egy talkshow-ba is ellátogat, ahol a Waaaagh című könyvét promózza, majd sértődötten kivonul a transzparenst lobogtatva, miután a műsorvezető szerint az „Instagram-mániás ribanc felesége nem is akar valójában hétköznapi életet élni.”

Bár a South Park ad egy kiutat Harry karakterének, aki rájön, hogy nem akar márka és termék lenni, Meghan hallani sem akar arról, hogy nyugodt életet éljenek.

A párhoz közelálló forrás szerint Meghan feje eltorzult a dühtől, amikor meghallotta, hogyan figurázza ki a sorozat, és már az ügyvédjeivel is tárgyalt arról, hogyan lehetne ellentámadásba lendülni.

A nézők viszont imádják az új részt, a kommentszekció szinte lángol a sok bejegyzéstől, és mindenki az alkotók merészségét dicséri. Mint mondják, végre valaki kimondta, amit egy világ gondol: elég Harryék nyavalygásából!