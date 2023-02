Szívdöglesztő pasi lett Schobert Norbika, elárulta, milyen barátnőre vágyik

Schobert Norbi és Rubint Réka az egyik legismertebb házaspár hazánkban: 2002-ben mondták ki egymásnak az igent, és azóta is a legnagyobb összetartásban élik az életüket. Három gyermekük született: Lara 2003-ban, Norbika 2005-ben és Zalán 2011-ben. Schobert Norbi nagyobbik fia, Ifj. Schobert Norbi hatalmasat változott. Két év alatt fogyott le és olyan izmokat növesztett, amit apukája is megirigyelhet. A fiatal fiú után bomlanak a nők, azonban jelenleg nincs párkapcsolata, de egy egy kérdezz-felelek alkalmával elárulta, hogy milyen nők nem jönnek be neki.

Fotó: TV2

Norbi az Instagram oldalán beszélt arról, hogy mostanában elég sokan felismerik, de ez őt nem zavarja. Az már sokkal inkább zavarná, ha a kedvese dohányozna, és elmondta, nála ez kvázi kizáró ok. „Mennyire offos, ha egy lány cigizik?” – jött a kérdés. „Teljesen!” – érkezett a határozott válasz.