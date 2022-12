Ifjabb Schobert Norbi: Remélem, a nézők is látják, milyen vagyok valójában

A Farm VIP kezdete óta Vajtó Lajos szinte mint egy pótapa egyengette fiatal csapattársa, ifj. Schobert Norbi a útját. A fiatalember a csapatjátékok során mindig kivette a részét a termelési feladatokból, és a csapata többi tagjával is jó viszonyt igyekezett kialakítani. A szoros kapcsolat mentorával azonban hétfőn, Vajtó Lajos kiesésével megszakadt: Norbit ez valóságos villámcsapásként érte.

Vajtó Lajos mentorként állt Norbika mellett Fotó: TV2

Nagyon megviselt és váratlanul ért Lajos távozása, rengeteg segítséget, tanácsot kaptam tőle a játék során. Igyekszem a tőle tanultakat is tovább vinni. Minden feladatból kivettem a részemet, és nem taktikáztam

– mesélte Norbi, akinek egyik célja a játék során az volt, hogy önmaga maradjon.

Norbit megviselte Vajtó Lajos távozása a játékból Fotó: TV2

– Igyekszem megismerni, és jó kapcsolatot kialakítani az újonnan felköltözött játékostársaimmal is. Igaz, furcsa visszanézni magamat, de egyben jó érzés is. Remélem, a nézők is látják, milyen vagyok valójában – mesélte Norbi.