Schobert Norbi nagy bejelentése a Borsnak: Újra nyitnak az Update boltok!

Kipakolt üzletek, üresen árválkodó kirakatok, az ajtókon lakat... Ez a látvány fogadta a Norbi Update törzsvásárlóit 2022 decemberében, amikor kiderült, hogy komoly logisztikai problémák léptek fel a több milliárdos üzlet életében. Az első hírek a közösségi médiában kezdtek terjedni, a Facebookot például elárasztották a váratlanul bezárt boltokról készült fotók.

A vásárlók a közösségi oldalakra töltötték fel a bezárt boltok képeit Fotó: Olvasói fotó

A pánikot többek között az okozta, hogy egyszerre húzták le a rácsokat a gödöllői, a hódmezővásárhelyi, Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úti, a Westendben és a MOM Parkban lévő üzletek is, sőt leállt a webshop is, a norbi.hu oldal technikai okok és költözés hivatkozással nem töltött be semmit.

A webshop is elérhetetlenné vált december végére Fotó: internet

Schobert Norbi akkor igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, az üzlettulajdonosoknak ígérte, hogy a részvénytársaság operatív működésébe szakmai és pénzügyi partnert von be, a Norbi Update Zrt. franchise-partnerei nem maradnak áru nélkül, nem megy tönkre az üzletük. A fitneszguru mostanra beváltotta az ígéretét: újra árut kapnak, így kinyithatnak a boltok. A Bors felhívta Norbit, aki a következőt mondta lapunknak: