Szigorú orvosi felügyelet mellett készül a nagy koncertre Inti

Hosszú, akár két és fél órás show-ra készül a TNT zenekar, áprilisban az Arénában. Dobrády Ákos mellett Intinek, a zenekar alapítótagjának is jó formába kell kerülnie, hogy bírja a tempót. Intinek különösen, hiszen tavaly szeptemberben kiderült, hogy komoly baj van az egészségével. Krisztián intő jeleket vett észre magán, majd állapota rohamosan romlani kezdett és a gyönyörű légtornász barátnője, Sáfrány Emese tanácsára végül kórházba ment, ahol drámai hírekkel szembesült.

– Azt vettem észre, hogy nehezen kapok levegőt. Az elmúlt hetekben egyre fáradékonyabb voltam. Megesett, hogy 10 méter után meg kellett állnom pihenni, mert kifulladtam, de nem gondoltam volna, hogy nagy a baj. Azt persze tudtam, hogy gyerekkorom óta szívritmuszavarom van – mesélt korábban lapunknak a zenész a dolog hátteréről, majd hozzá tette, hogy csak a kórházban tudatosult benne, hogy nem csupán rendetlenkedik a szíve, hanem szívelégtelenségben szenved.

Három koncertet is le kellett mondani, miután Inti kórházba került ( Fotó: Bors )

"Rosszabb vége is lehetett volna"

Intit, – rossz szóviccel élve: "szíven ütötték a hírek", – miután a kórházban megvizsgálták, kiderült, nem működött megfelelően a ketyegője.

– Emese rágta a fülemet, hogy nem normális, ha ilyen hamar elfáradok, és menjek vele kivizsgálásra. A doki egyből azt mondta, hogy be kell feküdnöm a kórházba, ha kell mentőt hív rám. A kórházban a kardiológus megállapította, hogy a tüdőm is bevizesedett, ez is közre játszhatott az állapotom romlásában, sőt életveszélyes állapotba is kerülhettem volna. Ha Emese nem nyüstölt, lehet, hogy másképpen alakulnak a dolgok. Neki köszönhetem, hogy itt vagyok! Azt is elmondták, hogy sokkal rosszabb vége is lehetett volna...

– mesélte korábban a sztár, akire ezután több kezelés is várt, és azóta nagyon úgy tűnik, hogy élete végéig gyógyszereket kell majd szednie, mi több, az életmódján is muszáj változnia.

Óvatos duhaj lesz a színpadon

Ezért is kezdett bele Inti egy különlegese edzésprogramba.

– Konditeremben próbálom magam formába hozni, hogy újra bírjam a tempót. Bár, tudom, hogy már soha többé nem szánthatom fel a színpadot, mint korábban, pedig arról voltam híres! (nevetett)

Ugráltam mint egy bakkecske. Sajnos már nem tehetem meg, de egy két és félórás koncert így is megkívánja a megfelelő erőnlétet. Bírni akarom, nagyon készülök!

– mesélt bizakodón Inti, aki 3 havonta jár kontrollra, és kitűnően érzi magát. A zenész tehát, óvatosan, önmagát folyamatos kontroll alatt tartva, kardióedzésekkel, és sportolással tarthatja magát karban.

– Rászoktattam magam, hogy non-stop ellenőrizzem magam, életbevágóan fontos a kontroll. A doki azt mondta, hogy 140 felé nem emelkedhet a pulzusom. Őszintén megmondom, már nagyon hiányzott a sport, és április itt van már – célzott ezzel Inti a közelgő TNT nagy koncert dátumára is, mely április 22-én lesz a Papp László Budapest Sportaréna rendezésében.

A Kicsi gesztenye, és a Nem jön álom a szememre előadói barátként állnak a színpadra Fotó: Sipeki Péter

Sold Out-ra készülnek

A kilencvenes-kétezres évek egyik legnépszerűbb hazai popduója ugyanis 12 év után újra meghódítja az Aréna hatalmas színpadát. A tagok nagyon bizakodók, jól mennek a jegyek, rengeteg az érdeklődő.

– Hál' Istennek, úgy tudjuk, hogy már most nyolcvan százalékosan megtelt az Aréna, úgyhogy mi telt házzal számolunk! – mondta Krisztián, aki láthatóan alig várja, hogy újra színpadra léphessen.