Szívbetegsége után újra színpadra áll Inti

Sokszor hallani rémtörténeteket félresikerült kezelésekről, gyógyszerekre rosszul reagáló emberekről. Intinek szerencsére merőben ellentétes tapasztalatai voltak az elmúlt időszakban. A Bors megkérdezte a szívbetegségéből felépülni látszó zenészt, hogyan érzi magát a beavatkozások után.

Újra színpadra áll szívbetegsége után Inti



– Javuló állapotban vagyok. Két és fél hét múlva vissza kell mennem a kórházba, ahol kontrollkezeléseken veszek majd részt, és a későbbiekben beültetnek majd egy defibrillátort a szívembe. Ez az eszköz szabályozza majd a szívritmusomat, és arra is képes, hogy újraindítsa a ketyegőmet, ha esetleg leállna. Emellett nyilván szednem kell majd a gyógyszereimet, de úgy érzem, most már megmaradok – mesélte pozitívan Inti, aki azt is elmesélte lapunknak, mikor tervez visszamenni a színpadra. – Nem akarok olyan sokat várni, szóval szombaton már koncertezni fogunk. Nyilván nem olyan durván, nehogy valami bajom essen, de kész vagyok visszatérni a színpadra.

Mi volt a baj?