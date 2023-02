Súlyos dologgal vádolják Vasvári Vivient

Sokaknak szemet szúrt, hogy Vasvári Vivient hirtelen 1 millióan követik az Instagramon. A Ripost ír arról, hogy hirtelen százezrekkel nőtt az édesanya követőinek száma, a kérdés csak az, hogyan lehetséges ez?

– Nemrég feltűnt, hogy Viviennek napról napra több követője van, és nem 1-2 emberre gondolok, hanem százezrekről beszélünk. 600 ezerről gyorsan 1 millióra ugrott fel a mérő az Instagramján. Nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, bár nyilván én is hallottam arról, hogy pénzért lehet növelni a követőszámot. Bármi is történt Vivi oldalán, szerintem furcsa, hogy alig pár hónap leforgása alatt majdnem 400 ezer új profil követte be őt. Egészen pontosan 4 hónappal ezelőtt még 828 ezren állt a mérő, 2 hete ez a szám 980 ezerre ugrott, ma pedig 1,1 milliónál tart az oldal, míg az influenszer listán csupán 637 ezer követője van - írta a Ripost egyik szemfüles olvasója.

A lap kereste az ügyben Vivient, de nem sikerült elérniük.