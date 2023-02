A rendőrségen folytatódik a Sztárban sztár énekesének az ügye

A bűnözők nem mindennapi tartalmakat osztottak meg a napokban az általuk eltulajdonított Groovehouse Facebook oldalon.

Fotó: Szabolcs László

Az énekesnő mindenkit figyelmeztet a visszaélésre a saját, most már teljes mértékben általa irányított Instagram oldalán keresztül:

– Sziasztok. Ezt az oldalt egy ideje nem mi kordináljuk... Sajnos feltörték, de próbáljuk visszaszerezni. Szóval senki ne lepődjön meg a mostanság kitett tartalmakon

Az elkövetők különféle állatok megmentéséről, bennszülött törzsek életét bemutató videókat tettek közzé.

A korábbi megosztások, hirdetések miatt, amit azóta sikerült már törölni, rengeteg felhalmozott büntetést kéne fizetnie, ezért a rendőrséghez fordul az előadó:

Ha belépek az oldalamra, látom, hogy miket csináltak benne, milyen változásokat műveltek, milyen cégeket raktak bele. Mivel reklámoztak az én saját oldalamon, így én kapom a büntetést. Van egy 400.000 forintos meghagyás, mert valakinek lelopták a kártyáját valószínűleg, ezáltal ők bűncselekményt követtek el, amit hozzárendeltek a fiókhoz. Emiatt nekem is kötelességem van ezt jelenteni, így a holnapi nap lesz az, amikor a rendőrségre megyek majd, mert ha bármi történik, senki nem mossa le rólam, hogy nem én voltam, aki a kártyákat ráregisztrálta, ez annál már komolyabb ügy.

Év elején robbant a hír, miszerint feltörték Judy Facebook és Instagram, valamint az idén 25 éves Groovehouse Facebook oldalát.

A feltörést követően informatikai szakértő csapat segítségét kérte a sztár, akik internetes csalásokkal, feltörésekkel foglalkoznak.

Ahogy korábban lapunk beszámolt róla, a csalók terrorista tartalmakat is megosztottak. Azóta sikerült kideríteni, hogy feltételezhetően ugyanarról a vietnámi csapatról van szó, akik mind az énekesnő, mint pedig a Groovehouse oldalt feltörték. Érdekes, hogy az oldalon szerepel budapesti cím is, így az sincsen kizárva, hogy a csalásnak vannak magyar vonatkozásai is.

A kéretlen tartalom mellett anyagi károkat is okoztak ezzel az énekesnőnek, mivel elesett rengeteg bevételtől, hiszen nem tudott posztolni, így nem tudott eleget tenni a partnerek felkéréseinek sem.

Egyszer azonban sikerült újra visszaszereznie az oldalt, sikerült megváltoztatni az email címét, de pár napra rá az oldalt megint ellopták.

A hétvégi Sztárban Sztár versenyen is induló énekesnő úgy érezte, hátránnyal indult a versenyen, mivel nem tudott kapcsolatba lépni a rajongóival a közösségi oldalain, így izgult, hogy esetleg nem kap majd elég szavazatot, hiszen versenytársainak volt lehetőség kommunikálni a követőikkel. Szombaton jött az örömhír: egy nappal a Sztárban Sztár legelső műsorának kezdete előtt, újra sikerült visszaszereznie a saját Instagram profilját, ami azóta is megvan neki.

Judy mindenkit óva int: hogyha bárkivel történik hasonló eset, akkor vagy forduljon szakértőkhöz, vagy ami a legjobb, mindjárt a rendőrséghez, hiszen a csalók visszaélhetnek a saját adatainkkal, megkárosíthatnak minket anyagilag.