Rosszakaró támadja folyamatosan? Terrorista tartalom jelent meg Judy közösségi oldalán

Informatikustól informatikusig siet Judy. A fennállása 25. évfordulóját ünneplő Groovehouse zenekar énekesnője a közösségi oldalaiért harcol a végsőkig. Mint ahogyan azt a Bors megírta nemrég, egyik reggel azzal szembesült, hogy nem tud belépni a fiókjaiba.

− Egy rendszerüzenet felugrott, hogy korlátozták az oldalam. Azt hittem, hogy hibásan töltött be az oldal ezért megpróbáltam még egyszer. Sajnos, ugyanez az üzenet várt − nyilatkozta még január közepén kollégánknak feldúltan az énekesnő. A Ripost most felkereste Judyt, hogy megtudják, visszaszerezte-e a fiókjait. Az énekesnő rossz hírekkel szolgált.

Valakinek nagy szüksége lehet Judy közösségi oldalaira Fotó: Szabolcs László

„Fogalmam sincs, hogy ki, vagy mi áll emögött!"

− Sajnos megint feltörték! − csattant fel Judy, majd elárulta: bár informatikus és egy interneten tájékozódó barátnője segítségével visszaszerezte a jogosultságát, néhány nap múlva megint lekorlátozták őt. − Nem tudom miért és mire kellenek valakinek az oldalaim. Fogalmam sincs, hogy ki, vagy mi áll emögött! Benne van a pakliban, hogy ez egy vírus vagy robot. És ha ember is az elkövető, vajon egy magyar rosszakaróm, vagy külföldi személy, akinek a követői adatbázisomra van szüksége?! − sajnálkozott Judy, majd elárulta: belépni ugyan be tud az oldalaira, de módosítani semmit sem tud, ugyanis fiókjához egy vietnami IP-címet kötöttek, hozzá pedig egy külföldi emailcímet állítottak be: Judy minden próbálkozásáról oda érkezik üzenet vagy biztonsági kód, így nincs ezzel sem előrébb.

Terrorista tartalmakat osztottak meg a nevében

− Teljesen meg vagyok lőve! Ráadásul valamiféle terrorista tartalmat osztottak meg a nevemben, emiatt letiltotta a rendszer a Facebookhoz csatolt Instagramomat is − tette még hozzá a Ripostnak.

Judy nem adja fel, mint mondja, nem szeretne új oldalakat létrehozni, hiszen 60 ezer fős követőbázist nem lehet csak úgy felépíteni. Fáj a szíve a rajongókért, akikkel most nem tud kommunikálni a közösségi oldalain. Már a sokadik informatikus segítségét kéri, és addig nem nyugszik, amíg vissza nem szerzi az irányítást a fiókjai fölött. A támadást csak a Groovehouse hivatalos Instagram-oldala úszta meg.

Szavazatoktól is eleshet emiatt

Judy ráadásul hamarosan a TV2 Sztárban sztár című showműsorában tűnik fel, és emiatt is fontos lenne számára, hogy Facebook és Instagramon tudja buzdítani a rajongóit a szavazásra. Továbbá így több szerződésnek sem tud időben eleget tenni, hiszen nem tud képeket és tartalmakat posztolni sem.