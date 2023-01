"Többszázezret buktam egy nap alatt" – óriási kár érte Judyt

Értetlenül áll a történetek előtt Judy, az éppen 25 éves Groovehouse énekesnője. Ugyanis a tegnapi napon az összes hozzá tartozó közösségi oldalát eltulajdonították, így a Facebook-ot (ez az oldal látható, de az énekesnőnek megszűnt a jogosultsága a saját oldalára.. Szerk.), az Instagram-ját, emellett viszont úgy tűnik, a zenekar TikTok oldalával egyelőre minden rendben.

Az énekesnőt annyira váratlanul érték a történtek, hogy azt sem tudta, mitévő legyen, kinek juthat ilyen az eszébe. Nem feltételezte, hogy bűncselekmény áldozata lehet, hiszen még sosem történt vele ilyen. Tudniillik, a rekedt hangú énekesnőnek több, mint hatvanezres masszív követőbázisa volt Instagramon, és Facebook csatornáján is. Judy szponzorokkal is dolgozott, így az eszmei káron túl, az anyagi kárral is szembe kell néznie.

– Éppen kávéztam reggel, amikor szerettem volna belépni az Instagram oldalamra, de nem tudtam, mert egy rendszerüzenet felugrott, hogy

korlátozták az oldalam. Azt hittem, hogy hibásan töltött be az oldal ezért megpróbáltam még egyszer. Sajnos, ugyanez az üzenet várt.

Majd kijelentkeztem az oldalról, hogy felhasználó nevemmel és a saját jelszavammal újra belépjek. Így már nem tudtam visszalépni az oldalára, viszont sms-ben kaptam egy hatjegyű kódot amit a bejelentkezéskor kért a rendszerüzenet, miután nem fogadta el a jelszavam és felhasználónevem. A hatjegyű kód sem működött mert azt jelezte, hogy nem létező felhasználó. Ezzel együtt az Instagram oldallal összekapcsolt hivatalos privát facebook oldal is eltűnt és a hozzá kapcsolt rajongó Judy és a Groovehouse együttes rajongói oldalak teljes tartalmával ugyan megmaradtak, viszont a hozzá tartozó belépési adatokat megváltoztatták. A Groovehouse hivatalos Instagram oldala maradt meg egyedüli rajongói fórumként. Egyelőre ott tudják követni az együttes eseményeit illetve Judy-t – vázolta a reggeli történéseket Judy, és hozzá tette, hogy egy barátnője látta, ahogy az oldalán megjelent egy (talán) arab felirat, és köddé vált az is.

Arabok lophatták el?

– Meghackelték talán? Vagy feltörték?? Külföldiek lehetnek, az arab kiírás miatt, ami csak egy pillanatig volt látható. Azt sem tudtam, mitévő legyek hirtelen. Telefonálgatni kezdtem, hogy vajon csak én nem látom-e. De mindenkinek eltűnt... – vallott az esetről Judit, majd hozzátette, hogy megteszi a hivatalos lépéseket, de egyelőre azt sem tudja, merre induljon el.

Ugyanis nem csupán a rajongókkal, és követőkkel tartja a kapcsolatot ezeken a csatornákon, hanem rengeteg információt tárol az oldalain, nem utolsó sorban pedig a munkaeszköze is egyben.

– Épp most kerestek meg egy influenszer közreműködéssel, hiszen dolgozom több márkával is.

Most azonban nem elhanyagolható, több százezres összegtől esek el szinte azonnal, így, hogy nincsenek meg az oldalaim... és ez még csak a kezdet. Megpróbáljuk visszakapni az oldalainkat, és ha nem megy, csinálok újakat...addig is érdemes a zenekar oldalát figyelni

– mesélte, miközben értetlenül ál a történtek előtt még mindig a gyönyörű énekesnő, aki úgy tűnik: a zenekar tagjaival, és a menedzsmentjével egyeztetve úgy döntött: a rendőrséghez fordul segítségért.

A szakértő is így tenne

Lapunk megkereste az cyber-bűncselekmények egyik szakértőjét, Dr. Baracsi Katalint, aki évek óta foglalkozik az internetes az internetes jogok világával. A téma nem érte váratlanul, hiszen rengeteg ilyen visszaélést történik nap, mint nap...

– Nem csupán sztárokkal esnek meg ezek sajnos, bárkivel előfordulhat. Ezt szaknyelven elsősorban:

személyes adatokkal való visszaélésnek nevezzük. Itt már eleve elmarasztalható a tettes, vagy tettesek.

Azonban ez még nem minden, mert ez fokozható, hiszen ha ezt az oldalt például az eltulajdonítás után még árulni is kezdi, vagy vissza akarja adni, pénzt követelve ezért, az már például zsarolás, melyért szabadságvesztés járhat – véleményezte a szakértői szem Judy esetét.

Azt azonban Katalin is kiemelte, hogy mindenképpen megéri első lépésként a feljelentést megtenni a személyiségi jogok megsértése miatt, érdemes figyelni, mi történik az oldalon, dokumentálni a történéseket, akár képernyőképet készíteni róla, ha tudunk. Katalin szerint ez szinte minden estetben egy sikamlós történet lesz, de ha vissza szeretnénk kapni, a hivatalos út a legbiztosabb. Arra a kérdésre, hogy vajon az ilyesféle lopás miért történik meg, az volt a válasza az internetjogásznak, hogy majdnem biztosan egy célzott támadás része lehetett az áldozattal szemben.