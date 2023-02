Napi cuki: Másfél éves kislányával pózol a kamerák előtt Mihalik Enikő

Mihalik Enikő az Instagram-oldalán osztott meg egy bájos fotósorozatot, melyen másfél éves kislányával, a kis Eva Rose-zal pózol.

A világhírű magyar modell, Mihalik Enikő Fotó: AFP

A 35 éves modell 2021 júliusában adott életet tündéri kislányának, Mihalik azóta is aktívan dolgozik, nem hagyott fel a modellkedéssel. A fotók alapján ezúttal Rozi is híres mamájával tartott egy fotózásra, és ha már együtt voltak, természetesen képek is készültek a párosról.

A csodás fekete-fehér fotókból pedig nem csak azt szűrhetjük le, hogy mennyit nőtt a kislánya, hanem azt is, hogy szépsége mellett még a fotogénségét is örökölte édesanyjától.