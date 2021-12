Ilyen tündéri Mihalik Enikő kislánya

Már öt hónapos Mihalik Enikő kislánya, Eva Rose, de a modell csak kivételes alkalmakkor mutatja meg követőinek. Alighanem ilyen a karácsony is. Most a tündéri babát egy nagy halom ajándék közt fotózta le, a végeredményt pedig Instagram-oldalán is megosztotta. Sokan elolvadtak a fotó láttán, de sajnos egyesek még most is megtalálták, mibe lehet belekötni. Ezúttal a háttérben lévő karácsonyfa miatt fejezték ki nem tetszésüket a követők: tTúl szerénynek tartják a kifutók sztárjához képest.