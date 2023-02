Zámbó Krisztián rajongói kiakadtak: megint szakítottak Zsuzskával?

Zámbó Krisztián és menyasszonya, Takács Zsuzska nyáron 11 év után szakítottak, akkor végleges lezárásról beszéltek, majd mégis újra kibékültek. Ezek után hatalmas volt náluk a boldogság, főleg azután, hogy Krisztián harmadjára is megkérte Zsuzska kezét, aki ismét igent mondott. Már a családalapítás is szóba került, most viszont úgy tűnik, megint gond van náluk.

Fotó: Bors

Az nlc.hu szúrta ki, hogy Krisztián egy korábbi fotót osztott meg magáról közösségi oldalán, melyhez azt írta, szeretné visszanyerni sportos formáját. Egy követője biztatását fejezte ki, és azt kommentálta, Zsuzska biztos a segítségére lesz az énekesnek, aki erre sokkoló választ adott.

Nem vagyunk együtt!

- írta röviden.

Egy másik kommentelő így fogalmazott:

– Sikerülni fog Krisztián, kitartás, imádlak benneteket, Zsuzsika is egy kis cuki, aranyos lány.

–Nem vagyunk együtt, és a látszat néha csal – írta válaszul Krisztián.

Kedves Krisztián! Nemrég olvastam, hogy „újra együtt vagytok, gyűrű, eljegyzés, boldogság”. Még gratuláltam is nektek! Most már tényleg nem tudom, mi van? Ez egy régi bejegyzés vagy egy újabb változás?

– Ne már ez komoly? Sajnálom - írta egy másik kommentelő.