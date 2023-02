Leteszteltük a magyar milliárdost, mennyire van képben a bolti árakkal - videó

Jákob Zoltán ma már nem „csak” arról híres, hogy 43 milliárd forintos vagyonával a 100 leggazdagabb magyar középmezőnyébe tartozik, hanem arról is, hogy nem rejtegeti a vagyonát, sőt a közösségi oldalain keresztül bepillantást enged a luxuséletébe. Láttuk már az otthonát, az autóját és persze tudjuk, hogy a szépségiparban vetette meg a lábát. Most pedig szép lassan elkezdjük megismerni magát az embert a milliárdok mögött. A műkörömkirályt elkísértük egy napjára és közben kicsit csavartunk is az eredeti tervein. Jártunk a lakásán, ültünk az emblematikus, piros Ferrarijában, metróztunk vele és elkísértük a munkába is... Mert Jákob dolgozik is, és nemcsak élvezi a vagyona adta lehetőségeit.

Jákob Zoli ügyel rá, hogy mindig úgy fessen, mint akit skatulyából húzták volna elő (Fotó: Markovics Gábor / Bors)



„Ha nincs aktivitás, nincs semmi”

„Annak idején azt gondoltam, hogy azért kell dolgoznom, hogy gazdag legyek és végül ne kelljen dolgoznom. Kipróbáltam… Ültem otthon és nem csináltam semmit. Ráadásul akkoriban még nem is utaztam.

Arra jöttem rá, hogy ez az életvitel rohadt unalmas. Hiába van sok pénzed, hiába tudsz megvenni bármit, az a tárgy csak ott áll és ennyi.

Valójában sokba kerül unatkozni. Ha nincs aktivitás, akkor nincs semmi. Ha nem dolgoznék, beleőrülnék” - magyarázta lapunk munkatársának a „körmös király”, aki persze nem a cége egyik raktárában pakol, vagy targoncázik, de minden nap hasznosan tölti az ideje nagy részét.

„Az üresség érzése mindig eljön...”

„Nyilván nem a monotonitást tűrő munkákat végzem, inkább a kreatív oldalt viszem. Főként a marketinggel és a fejlesztésekkel foglalkozom. Ezek az irányok folyton megújulnak. Munka nélkül nincsen élet! Úgyhogy, aki azt képzeli, hogy lehet azért dolgozni, hogy aztán ne keljen dolgozni, az ezt felejtse el!”- jelentette ki határozottan és persze tapasztalatból a TV2 következő Nagy Ő-je, aki azt is elárulta, hogy bizony milliárdosként is ismerős neki az üresség érzése. „Az üresség érzése mindig eljön. Mindenhez hozzá lehet szokni, telítődik az ember és kialakul egy új, nulla szint. Ehhez képest mindig kell valami új impulzus. Nekem ezt az utazások adják meg. Persze ebben is vannak olyan elemek, amik megszokottá vállnak. Például már nem csodálkozom rá, ha első osztályon utazom egy repülőn. Viszont az emberekkel való találkozás mindig tud újat mutatni és ez benne a legjobb”- tette hozzá Jákob Zoltán.



Mi van a hűtőjében és mit tud az árakról?

Jákob Zoltánról az is kiderült, hogy egyáltalán nem egy karót nyelt figura. Gyakorlatilag szó nélkül tűrte, hogy munkatársunk feltépje a hűtőjét, amiben koránt sem azt találtuk, amit vártunk. Persze nem hiányoltuk sem a homárt, sem a kaviárt, de mégis csak meglepő, hogy egy átlag háztartás kínálata nézett vissza ránk. A milliárdos azt is örömmel, sőt gyermeki izgalommal konstatálta, hogy az első utunkhoz nem kellett bezörrentenie sem a piros, sem a szürke Ferrariját, hiszen metróval indultunk útnak. Aprója ugyan nem volt, így újságírónk finanszírozta a vonaljegyét, de ennyi belefért. Emellett egy tesztnek is alávetettük. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire van képben a bolti árakkal.

Nos, nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, semennyire.