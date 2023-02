Kegyetlen üzenetet kapott Kulcsár Edina: "Nem csak Shakirát cserélték le egy Twingóra"

Kijelenthetjük, hogy Kulcsár Edina és G.w.M életük egyik legboldogabb időszakát élik: hamarosan megszületik közös gyermekük, jegyben járnak és az anyagiak terén sem szűkölködnek.

Botrányok a szakítás után

Mindeközben a rapper elhagyott kedvese, Nagy Melanie nyakába szakadt egy 40 millió forintos hitel, amellett, hogy két gyermekét is egyedül neveli. Arra talán mindenki emlékszik, hogy már a szakítást követően sem volt túl fényes kettejük kapcsolata, a rapper ugyanis "rohadt, gonosz nőnek" nevezte gyermekei édesanyját, ami odáig fajult, hogy a bíróságon kötöttek ki.

Bár mindkét fél lezártnak tekinti a közös múltjukat, a rajongókat még mindig foglalkoztatja Melanie-ék története, és előszeretettel szállnak bele G.w.M-ék párosába.

Fotó: Szabolcs László

Kulcsár Edina nem tette zsebre, amit a kommentelőktől kapott

Ferrari vagy Twingo?

Shakira hasonlata alig pár óra alatt vált világhírűvé, az emberek pedig előszeretettel is alkalmazzák a hétköznapokban az elhíresült mondást. Na, de gondolta volna bárki is, hogy hazánkban is akad egy Shakira és egy Clara Chia, vagyis egy Ferrari és egy Twingo? Bizony, a magyar sztárvilágban is volt egy hasonlóan nagy botrány, amelynek két női főszereplőjét hasonlították össze. Az egyik szépségszalon osztotta meg azt a fotót, melyen Nagy Melanie és Kulcsár Edina látható, s míg előbbit a Ferrarihoz hasonlítják a képen, addig utóbbit egy Twingóhoz, mindezek mellé pedig egy erős utalást is odabiggyesztettek a fotó aljára:

Nem csak Shakirát cserélték le egy Twingóra

- olvasható a képen, a dolog pikantériája viszont az, hogy ezt az a szépségszalon tette közzé, ahol Melanie sminkoktatóként dolgozik...

Fotó: Facebook

Shakira megalázta Piqué-t

Shakirát bő 10 év és két közös gyermek után csalta meg Gerard Piqué, ami a tavalyi év legnagyobb botrányává nőtte ki magát. Miután a spanyol focistáról kiderült, hogy kikacsintgatott a házasságából a kolumbiai díva fogta a kicsiket és faképnél hagyta a sportolót. Mindeközben Piqué sem dőlt a kardjába, összejött fiatal kolléganőjével, amivel még egy utolsót beintett exnejének.

Shakira válaszára sem kellett persze sokat várni, dalban alázta meg csalfa férjét, ami felért egy óriási pofonnal is...

Lecserélted a Ferrarit egy Twingóra / Lecserélted a Rolexet egy Casióra / Túl gyors a tempód, lassíts. Sok időt töltesz az edzőteremben, de agyra is gyúrhatnál kicsit

- szúrt oda keményen Shakira az exének, és annak barátnőjének Clara Chiának.

Aki esetleg lemaradt volna a szerzeményről, alább meghallgathatja!