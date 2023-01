"Megtettem az első lépést" – új életet kezdett G.w.M exe

Amíg G.w.M új kedvesével, Kulcsár Edinával élete egyik legboldogabb időszakát éli, addig bizony Nagy Melanie-nak kijutott a rosszból is. Az hagyján, hogy a nyilvánosság előtt mérgesedett el a vita közte és a rapper között, de Melanie nyakába zúdult egy óriási adósság is, amit két kisgyermek felnevelése mellett kell fizetnie. Nem könnyű ezek után felállni, azonban Melanie-nak úgy tűnik, sikerült, ráadásul most élete egy új szakaszához érkezett.

Melanie fontos elhatározásra jutott (Fotó: RTL Klub)

- Ma megtettem az első lépést számomra valami új felé! Nem szeretem a kifogásokat, nem is szoktam őket keresni, azonban van, hogy a körülmények mégis közbe szólnak. Az elmúlt években a testmozgás az életemben nagyon háttérbe szorult. Az is igaz, hogy sosem voltam sajnos egy sportos típus, és nem is volt sosem szerves része a mindennapjaimnak. Változtatni sosem késő. A gyerekeimnek szeretném, ha velem ellentétben, keretet adna az életüknek a mozgás szeretete, ehhez pedig kell a jó minta - írta az Instagram-oldalán Melanie.

Óriási adósságot kapott G.w.M-től

Amióta a rapper és Melanie házassága zátonyra futott, az édesanya próbálja óvni a magánéletét, azonban miután aláírták a hivatalos papírokat, kipakolt a mocskos anyagiakról. Mint kiderült, annak idején G.w.M-mel együtt vettek fel hitelt a nő nevére, a 40 milliós tartozást pedig most neki kell kipengetnie. De, mint kiderült: vannak más adósságok is, családtagoktól kölcsönkért kisebb-nagyobb összegek, amiket szintén a gyermekeit egyedül nevelő édesanyának kell kifizetnie. Ezzel szemben a rapper büszkén állítja, neki nincsenek anyagi gondjai, 26 évesen olyan életet él, amelyről még a neves bankárok is csak álmodnak. A kérdés csak az, hogy ezek után mi az igazság?!