Milyen kávéfőző a legmegfelelőbb az Ön számára? (x)

3 érdekesség a kávéról, amit talán eddig még nem tudott:

1. A LEGTÖBB KÁVÉT HOLLANDIÁBAN FOGYASZTJÁK EL

Egy 2020-as tanulmány szerint, Hollandiában fogyasztották a legtöbb kávét egy főre vetítve, 8,3 kilogrammot.

A ranglista második helyezettje Finnország 7,8 kg-mal, a harmadik pedig Svédország 7,6 kg fogyasztással. Minden igyekezete ellenére, az Egyesült Királyság még a tizenöt legnagyobb „kávéfüggő” ország közé sem került be!

2. A VILÁG EGYIK LEGDRÁGÁBB KÁVÉJA A CIBETMACSKA KÁVÉ

A Kopi Luwak - az Indonéziából származó kávé a világ egyik legkeresettebb kávéja. A cibetmacska rovarokkal, kis állatokkal és trópusi gyümölcsökkel, köztük kávéval táplálkozik. A gyűjtők nap mint nap bejárják az esőerdőt, hogy cibetmacska ürüléket keressenek. Amikor megtalálják, az ürülékből kiszedik a kávéfa gyümölcsét, majd a hagyományos módon megpörkölik, és ebből készül a titokzatos Kopi Luwak kávé.

Habár ez a kávé elkészítésének egyik legbizarrabb módja, a Kopi Luwak kilogrammonként akár 400 fontot is elérő árával az egyik legdrágább kávé, amely ma a világon kapható.

3. EGY KECSKEPÁSZTOR FEDEZTE FEL A KÁVÉT

Egy etiópiai kecskepásztor fedezte fel a kávét az 1500-as években, amikor megfigyelte a kecskéi fura viselkedését.

Észrevette, hogy a kávécseresznye elfogyasztása után a kecskéknek hirtelen sok energiája lett és éjszaka nem tudtak aludni. A megfigyelésének eredményeit megosztotta a helyi szerzetesekkel, akik kávébabból "energia" italokat készítettek.

Fotó: Dreamstime.com

Kérdések, amelyekre még a tökéletes kávéfőző kiválasztása előtt válaszolni kell

Naponta hány adag kávét fogyaszt el?

Milyen kávét preferál?

Mennyi időt akar eltölteni a kávé elkészítésére?

Végül, de nem utolsó sorban, milyen összegre gondol a kávéfőző beszerzésével kapcsolatban?

A kávéfőzők típusai

A kávéfőző gépeket 3 alap kategóriára lehet osztani.

1. Az automata kávéfőzők a kávégépek legösszetettebb termékei közé tartoznak. A kávé azon szerelmesei fogják értékelni, akik szeretik a minőségi kávét, de nem akarnak sok időt tölteni az elkészítésével. Az automata kávéfőzők legnagyobb előnye a kényelmes használat, hiszen minden munkát Ön helyett elvégeznek. Csak válassza ki kedvenc kávéfajtáját, nyomja meg a gombot, és néhány másodperc múlva már élvezheti is. Az egyszerű működés mellett nagy előnyük a minimális karbantartási igény is. Időnként (fogyasztástól függően) elég szemes kávét hozzáadni, kiöblíteni és vízkőteleníteni a kávéfőzőt. Vannak olyan modellek is, amelyekhez a vízforrás közvetlenül csatlakoztatható - ezek még könnyebbé teszik a kávéfőzést, mert még a víztartályt sem kell ellenőrizni.

Az automata kávéfőzők előnyei:

egyszerű használat,

időtakarékos kávékészítés,

különböző kávétípusokat is könnyedén lehet elkészíteni,

egyszerű karbantartás,

frissen őrölt kávé íz, illat és aroma.

Az automata kávéfőzők hátrányai:

a többi kávéfőzőhöz viszonyítva magas ár,

nagyobb helyet foglalnak el a konyhában.

2. Karos kávéfőzők a baristák szerint a legízletesebb kávét csak velük lehet elkészíteni. Azonban időigényesek, ezért ideális választás azoknak a kávéfogyasztóknak, akik szeretik és kiélvezik a kávékészítés folyamatát. A karos kávéfőzők nem rendelkeznek kávé tartállyal. Az őrölt kávét be kell tenni a karos szűrőbe, tömöríteni kell és a szűrőt ezt követően kell a kávéfőzőbe tenni. A kávén, természetesen megfelelő nyomással átfolyik a forró víz, és íme, kész is van a kávé!

Fotó: electromic-star.hu

A karos kávéfőzők előnyei:

a szakemberek által leginkább ajánlott kávéfőzési módszer,

különböző kávé italok elkészítésére is alkalmas,

közvetlen minőség ellenőrzési lehetőség,

relatív alacsony ár.

A karos kávéfőzők hátrányai:

csak őrölt kávéból lehet velük kávét főzni,

miden kávéfőzés után a fúvóka és a kar tisztítása szükséges,

a víztartály rendszeres ellenőrzése,

a kávé elkészítéséhez kávédarálóra is szükség van.

3. Kapszulás kávéfőzők a legegyszerűbb választás, ha a karbantartásról van szó. Csak megvásárolja az ízlése szerinti kapszulát, behelyezi a kávéfőzőbe - ne feledje el a víz szintjét ellenőrizni – és már készen is van a kávé. A kapszulás kávéfőzőket azok a kávéfogyasztók értékelik, akik szeretik a különböző ízeket a standard kávétól a mogyorós ízen keresztül a csokoládéig.

A kapszulás kávéfőzők előnyei:

alacsony ár,

gyors és egyszerű kávé készítés,

helytakarékos (kis méretek),

széles íz választék.

A kapszulás kávéfőzők hátrányai:

1 csésze kávé magasabb ára,

nem természetbarát alternatíva,

egyszerre csak egy italt lehet elkészíteni,

fajtajellegű kávékínálat hiánya.

Vannak más típusú kávégépek is: kotyogók, eszpresszógépek, mokkagépek, beépített kávégépek, hordozható kávégépek, retro kávégépek, pour-over kávégépek vagy kombinált kávégépek.

Fotó: electromic-star.hu

Akár a használat nehézsége, akár az ár vagy a dizájn alapján választ egy kávéfőzőt, a lényeg, hogy élvezze az elkészített kávét. :-)