G.w.M legújabb fotóira özönlenek a kommentek

G.w.M nem titkolja, hogy mennyire fontos számára a család és a gyermekei. Most Instagram-oldalán egy friss bejegyzéssel érkezett, melyben több közös fotót is megosztott kislányáról és róla - a gyermek ugyanis most ünnepelte a születésnapját.

Fotó: Tv2

Isten éltessen drága, gyönyörű mesebeli hercegnőm! Nem kívánhatnék nálad csodálatosabb gyermeket magamnak! Hihetetlen…6 éves vagy, apa élete vagy ameddig élek, addig baj nem lesz! Köszönöm, hogy létezel kincsem! Első babám! Apa nagyon büszke rád, amiért ilyen okos és jó baba vagy! Isten éltessen Macikám!!!!

- írta a szép szavakat köszöntésében az édesapa, akinek posztjára rengeteg komment érkezett: a rajongók is felköszöntötték a gyermeket, illetve megjegyezték, hogy milyen szép kislánya van a rappernek.